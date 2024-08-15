"Территориями придется пожертвовать": у Путина на ТВ призвали готовиться к худшему

Россиянам нужно успокоиться и смириться с потерей территорий в Курской области. Эвакуировать людей нужно со всего приграничья. Следует готовиться к худшему сценарию. Об этом заявил журналист, пропагандист Максим Юсин.
В эфире программы "Место встречи" на НТВ, где тиражируют пропаганду в отношении Украины, он сказал о том, что россиянам следует успокоиться.
"Нам надо успокоиться. Постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России эти потерянные территории", - говорит эксперт программы.
По его словам, нужно эвакуировать россиян со всего приграничья и готовиться к тому, что территориями придется пожертвовать.
"Эвакуировать надо со всего приграничья, со всего. Готовится к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, Дай Бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать", - подчеркнул Максим Юсин.
Смотрите видео, в котором на российском ТВ призвали готовиться к худшему сценарию:
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Операция в Курской области РФ
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