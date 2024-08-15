"Территориями придется пожертвовать": у Путина на ТВ призвали готовиться к худшему

На пропагандистском телевидении государства-агрессора России назвали подконтрольные Украине земли в Курской области "потерянными территориями".

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Надо проводить эвакуацию со всего приграничья - Юсин / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, DeepState

Россиянам нужно успокоиться и смириться с потерей территорий в Курской области. Эвакуировать людей нужно со всего приграничья. Следует готовиться к худшему сценарию. Об этом заявил журналист, пропагандист Максим Юсин.

В эфире программы "Место встречи" на НТВ, где тиражируют пропаганду в отношении Украины, он сказал о том, что россиянам следует успокоиться.

"Нам надо успокоиться. Постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России эти потерянные территории", - говорит эксперт программы.

видео дня

По его словам, нужно эвакуировать россиян со всего приграничья и готовиться к тому, что территориями придется пожертвовать.

"Эвакуировать надо со всего приграничья, со всего. Готовится к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, Дай Бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать", - подчеркнул Максим Юсин.

Смотрите видео, в котором на российском ТВ призвали готовиться к худшему сценарию:

Юсин призвал россиян готовиться к потере территорий / Скриншот Главред

Операция ВСУ в Курской области – главные новости по теме:

Украина по состоянию на 15 августа контролирует 82 населенных пункта в Курской области РФ. Главком ВСУ доложил соответствующие сведения президенту Владимиру Зеленскому. Армия продвинулась в глубину обороны противника на 35 километров.

В Курской области создана первая военная комендатура Украины, ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. По словам Сырского, такое решение принято в связи с необходимостью организации правопорядка на подконтрольных территориях.

Курская операция – это попытка Украины войной принудить Путина к переговорам, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он акцентировал внимание на том, что одной такой операции будет недостаточно, чтобы оказать давление на Кремль.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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