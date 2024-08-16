"РФ наступает, боеприпасов стало меньше": как операция на Курщине повлияла на бои на Донбассе

С тех пор, как ВСУ начали наступление на Курской дуге, ситуация на Покровском участке фронта ухудшилась.

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Ситуация на Покровском участке фронта ухудшилась / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, ОК Запад

Силы обороны Украины продолжают военную операцию в Курской области страны-агрессора РФ. И хотя ее успех поднял боевой дух, российские войска наносят ответный удар, захватывая все больше территорий в Донецкой области.

С тех пор, как ВСУ начали наступление на Курской дуге, "я бы сказал, что ситуация на нашем участке фронта ухудшилась". Об этом заявил Иван Секач, представитель 110-й механизированной бригады Украины, которая в настоящее время дислоцируется в Покровском районе Донецкой области.

"Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а россияне наступают", — сказал он изданию Politico.

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По данным мониторингового канала DeepState за 14 августа, страна-агрессор Россия оккупировала села Желанное и Орловка и продвинулась в Нью-Йорке, Красногоровке, Николаевке и Журавке в Донецкой области.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив лишь, что в этих районах ведутся ожесточенные бои, а Киев сосредоточил свои усилия на городе Покровск Донецкой области.

Поздно вечером 15 августа аналитики DeepState сообщили, что оккупанты имеют успех в Донецкой области - враг продвинулся возле Песчаного и в Красногоровке.

Операция в Курской области - последние новости

Силы обороны Украины контролируют село Внезапное Курской области РФ. Об этом сообщили аналитики DeepState вечером 15 августа.

Подразделения ВСУ окружили райцентр Коренево в Курской области. Украинские войска приближаются к селу с севера и юга. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных BILD Юлиан Репке.

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что страна-агрессор Россия до сих пор пытается сформировать реакцию на операцию Украины в Курской области. Пока что эта реакция была "медленной и рассеянной".

Тем временем в Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали кадры первых минут наступления Вооруженных сил Украины в Курской области 6 августа.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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