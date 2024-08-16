Прорыв обороны РФ и десятки пленных: ДШВ показали первые часы атаки на Курщине

На кадры попали первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области.

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Опубликованы кадры захода ВСУ в Курскую область / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Кадры первых минут наступления Вооруженных сил Украины в Курской области опубликовали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

"Разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленные", - говорится в описании видео, опубликованном в Facebook ДШВ.

Отмечается, что на кадры попали первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области 6 августа 2024 года – "день, который войдет в историю российско-украинской войны".

видео дня

Уточняется, что определяющими на начальном этапе операции стали тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина.

Теперь все зависит от устойчивости украинского солдата всех родов войск задействованных в операции, говорят в ДШВ.

Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Смотрите видео - первые часы Курской операции:

/ Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ зачистили Суджу в Курской области. Украинская армия продвинулась вперед. Украинские силы продвинулись вперед в Курской области, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления.

Как сообщалось ранее, в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области. Подразделения беспилотников потратили несколько дней, прокладывая путь для продвижения войск через границу.

/ Главред

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