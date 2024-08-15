ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине: в NYT назвали главную опасность

Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления.

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ВСУ продвигаются в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/225oshb

На продолжительность удержание украинскими силами территорий в Курской области повлияет то, сколько сил РФ перебросит на это направление с других участков фронта.

Несмотря на то, что Россия неохотно выводит войска из горячих точек на востоке Украины, американские официальные лица утверждают, что РФ вывела некоторые пехотные подразделения из Украины в Курскую область. В то же время они отметили, что Москва еще не перебрасывала бронетехнические батальоны, которые, по мнению США, понадобятся России для отражения вторжения, пишет издание The New York Times.

Авторы материала не исключают, что украинские военные в ближайшее время могут столкнуться с проблемами. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления, а удержание захваченной земли сделает украинские позиции уязвимыми к авиаударам.

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Издание приводит мнения двух экспертов: старшего научного сотрудника по военным исследованиям австралийского Института Лоуи генерал-майора в отставке Мика Райана и главы независимой исследовательской группы "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергея Кузана.

Они утверждают, что Киеву нужно будет расширить или удержать свои достижения в Курской области достаточно долго, чтобы заставить Москву перебросить значительные силы с поля боя в Украине.

Уточняется, что продвижение Вооруженных сил Украины на Курщине замедлилось после стремительных успехов в первые дни наступления. Сейчас украинские войска сталкиваются с большим сопротивлением со стороны российской армии.

По данным издания, неизвестно, сможет ли Украина продолжать наступление, поскольку это зависит от количества войск, которые она может привлечь к борьбе.

"Ее силы растянуты, и Киев уже отправил в наступление опытные подразделения, снятые с фронта на востоке Украины", - говорится в материале.

Аналитики также считают, что удержать позицию, которую можно атаковать с нескольких сторон, будет трудно.

Кузан отметил уязвимость фиксированной украинской позиции к российским авиаударам. По его словам, такая динамика "немедленно побуждает к использованию авиации, управляемых бомб и баллистических ракет".

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Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области. Подразделения беспилотников потратили несколько дней, прокладывая путь для продвижения войск через границу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне строят укрепления гораздо дальше от границы продвижения ВСУ. Они обеспокоены быстрым механизированным продвижением украинцев на север Курщины.

Как сообщалось ранее, ради защиты Курска РФ готова пожертвовать одним участком фронта. Более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область лишь через несколько дней, говорят аналитики.

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