ВСУ обхитрили армию Путина, но есть лишь неделя: назван прогноз по Курской области

Силы обороны Украины провели прекрасную операцию в Курской области, жалко лишь, что ее не реализовали еще в прошлом году, отметил Марат Гельман.

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У ВСУ есть неделя на большое продвижение в Курской области - Гельман / Коллаж: Главред, фото: Вячеслав Ратинский, УНИАН, Facebook М. Гельмана

Курская операция ВСУ вряд ли приведет к масштабным результатам, поскольку россияне уже массово перебрасывают войска в Курскую область. Впрочем, у украинской армии есть еще неделя для того, чтобы продвинуться дальше. Об этом заявил российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

"По моему мнению, ситуация в Курской области в дальнейшем будет такой, какой она сложится по состоянию на следующую неделю. Мы читаем так называемых зет-военкоров и понимаем, что россияне массово перебрасывают в регион свои войска. Поэтому не стоит рассчитывать на многое. Но неделя еще есть", - рассказал он в интервью Главреду.

Также политтехнолог добавил, что ВСУ перед Курской операцией ввели Генштаб РФ в замешательство – россияне ждали атаки в Белгородской области, но получился неожиданный сценарий.

Впрочем, Украина могла бы провести операцию в Курской области еще в прошлом году, если бы Запад разрешил применять свое оружие по территории России.

"Безусловно, события в Белгородской области сыграли важную роль для проведения операции на Курщине. Вылазки на территорию Белгородщины таких организаций, как Легион Свобода России, привели российский Генштаб в замешательство. Противник ждал украинскую армию в Белгородской, а получил ее в Курской области. В целом, это прекрасная операция, которой можно лишь аплодировать. Вот только жалко, что ее не провели еще в прошлом году", - подчеркнул Марат Гельман.

Смотрите видео, в котором Гельман сделал прогноз о дальнейшей ситуации в Курской области:

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Украинская армия контролирует 82 населенных пункта в Курской области, сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинцам удалось прорвать вражескую оборону на глубину в 35 километров.

Украина создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард-Москалев. Руководство пошло на такой шаг для того, чтобы обеспечить порядок на контролируемых территориях.

Добровольцы России на фоне Курской операции обратились к солдатам РФ и призвали их сдаваться в плен ВСУ. Также в Легионе Свобода России готовы говорить с каждым из них, кто готов начать вооруженную борьбу против Кремля.

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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