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Наступление в Курской области: у Герасимова осталось 2 варианта - полковник ВСУ

Юрий Берендий
18 августа 2024, 16:25
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РФ не привлекает значительных армейских формирований для отражения наступления в Курской области, ограничиваясь пограничниками и силами ФСБ, указывает эксперт.
Наступление в Курской области: у Герасимова осталось 2 варианта - полковник ВСУ
Какие последствия для Герасимова будет иметь Курская операция / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео, deepstatelivemap

Командование российского Генштаба, в частности Валерий Герасимов, был проинформирован о подготовке операции Силами обороны Украины в Курской области. Вся информация поступала Герасимову через ФСБ и прямо к Путину, поэтому все они имели одинаковое представление о ситуации. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.

По его словам, сейчас объявлена контртеррористическая операция (КТО), которая является задачей ФСБ, а не армии.

"Если будет стоять задача повесить всех собак на Герасимова и отправить его на Бали отдыхать с эскортницами - это одно дело. Если - нет, то в РФ будут решать, подключать ли армию, ведь до сих пор к осуществлению КТО подключаются только части армии, а в основном работают фсбшники и пограничники", - отмечает он.

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Свитан также добавил, что большое количество срочников в Курской области связано с тем, что пограничные войска комплектовались именно ими, а также привлекались кадыровцы в рамках Росгвардии.

"Так что пока все это не будет переведено в режим военной операции, Герасимов там, по большому счету, не при делах. И на него особо собак не повесишь. Поэтому я думаю, что ничего такого не будет", - резюмировал военный эксперт.

Курск, Курская АЭС Инфографика
Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Операция в Курской области - что известно о боях на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина нанесла значительный удар России, проведя операцию в Курской области и захватив часть этого региона, что стало большим позором для российской армии. Однако Россия может попытаться отвоевать эти территории до конца октября этого года, как отмечается в материале The Times.

Командование РФ пошло на крайние меры в Курской области, привлекая к обороне "космическую пехоту", в частности военных со станций предупреждения о ядерном ударе и полков тяжелых бомбардировщиков, сообщает издание "Важные новости".

Украинская авиация уничтожила уже второй мост через реку Сейм в Курской области, что значительно усложнит логистику врага.

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