Резервов просто нет: Россия пошла на крайние меры в Курской области

Командование страны-агрессора РФ пошло на крайние меры в Курской области, бросив на оборону территории "космическую пехоту", включая списанных военных из станций предупреждения о ядерном ударе и из полков тяжелых бомбардировщиков. Об этом сообщает издание "Важные новости".
Отмечается, что речь идет о созданном весной 2024 года мотострелковом полке. Списанных военных собирали специально для прикрытия российской границы. В приграничные районы РФ пехота прибыла за несколько недель до прорыва ВСУ.
В подразделения попали бойцы рот охраны, инженеры, механики и небольшое число офицеров из летного состава.
Их прикомандировали в пехоту с аэродромов "Украинка" в Алтайском крае, "Белая" в Иркутской области и "Энгельс" в Саратовской области. На всех этих авиабазах дислоцируются тяжелые бомбардировщики Ту-22М или Ту-95, с которых запускают ракеты по городам Украины, говорится в материале.
Помимо этого, замечены военные одного из российских космодромов, персонал особых складов ВКС и персонал РЛС "Воронеж" (эти станции выставлены вдоль границ России для предупреждения о ядерном ударе).
"Космическая пехота" уже несет потери. В частности, мотострелки ВКС, вероятно, были в колонне техники, сожженной ударом из HIMARS под Рыльском Курской области в ночь на 9 августа.
Бои в Курской области - проблема с резервами у РФ
На фоне успешного продвижения ВСУ в Курской области российское командование все еще не спешит усиливать тот регион войсками с фронта в Украине, что, согласно СМИ, было первоочередной целью всей Курской операции ВСУ.
В настоящее время Москва довольствуется насильственной переброской в Курскую область срочников и отказников. Усиливается вербовка зэков. Параллельно РФ пытается добиться успехов на Востоке Украины любой ценой.
Полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В ином случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
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