Маневром на Курщине украинские военные компенсировали преимущество РФ - ISW

Операция Украины в Курской области страны-агрессора России показала, как украинские силы могут компенсировать превосходство РФ в живой силе и технике, используя маневровую войну.

То, что у Украины получилось достичь быстрого маневра в Курской области, свидетельствует, что украинские силы усвоили уроки позиционной войны прошлых месяцев. Это может помочь Украине использовать маневренную войну в будущем. Зато длительная позиционная война только усилит недостатки Украины в ресурсах, а затяжная война увеличит расходы для нашего государства и его партнеров. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска в целом за семь месяцев с января по июль этого года на всем театре боевых действий оккупировали 1175 квадратных километров территории. Украинские военные во время операции на Курщине продвинулись примерно на 800 квадратных километров за шесть дней с 6 по 12 августа, и продвинулись вглубь примерно на 28 километров по состоянию на 17 августа.

В то же время аналитики отметили, что размер захваченной украинскими силами территории в Курской области не является индикатором успеха этой операции. Однако маневр может помочь достичь гораздо большего продвижения, чем позиционная война.

Когда украинские силы только начинали операцию в Курской области, то они атаковали в основном неподготовленные, необорудованные и безлюдные позиции российских военных вдоль границы. Но даже после развертывания российского подкрепления украинские военные продолжали использовать маневры для быстрого продвижения в Курской области.

Аналитики отметили, что использование украинскими силами маневра на Курщине является примером того, как украинский маневр в сочетании с оперативной неожиданностью может помочь достичь целей, потратив на это значительно меньше времени и потеряв как можно меньше живой силы и техники.

Также в ISW отметили, что длительная позиционная война, наоборот, только усилит недостатки Украины в ресурсах, а затяжная война увеличит расходы для нашего государства и его партнеров.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.