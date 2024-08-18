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Маневром на Курщине украинские военные компенсировали преимущество РФ - ISW

Алёна Воронина
18 августа 2024, 10:41
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Длительная позиционная война может лишь усилить нехватку ресурсов у Украины, а затяжная война увеличит расходы для нашего государства и его партнеров.

Маневром на Курщине украинские военные компенсировали преимущество РФ - ISW
Маневром на Курщине украинские военные компенсировали преимущество РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Операция Украины в Курской области страны-агрессора России показала, как украинские силы могут компенсировать превосходство РФ в живой силе и технике, используя маневровую войну.

То, что у Украины получилось достичь быстрого маневра в Курской области, свидетельствует, что украинские силы усвоили уроки позиционной войны прошлых месяцев. Это может помочь Украине использовать маневренную войну в будущем. Зато длительная позиционная война только усилит недостатки Украины в ресурсах, а затяжная война увеличит расходы для нашего государства и его партнеров. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Российские войска в целом за семь месяцев с января по июль этого года на всем театре боевых действий оккупировали 1175 квадратных километров территории. Украинские военные во время операции на Курщине продвинулись примерно на 800 квадратных километров за шесть дней с 6 по 12 августа, и продвинулись вглубь примерно на 28 километров по состоянию на 17 августа.

В то же время аналитики отметили, что размер захваченной украинскими силами территории в Курской области не является индикатором успеха этой операции. Однако маневр может помочь достичь гораздо большего продвижения, чем позиционная война.

Когда украинские силы только начинали операцию в Курской области, то они атаковали в основном неподготовленные, необорудованные и безлюдные позиции российских военных вдоль границы. Но даже после развертывания российского подкрепления украинские военные продолжали использовать маневры для быстрого продвижения в Курской области.

Аналитики отметили, что использование украинскими силами маневра на Курщине является примером того, как украинский маневр в сочетании с оперативной неожиданностью может помочь достичь целей, потратив на это значительно меньше времени и потеряв как можно меньше живой силы и техники.

Также в ISW отметили, что длительная позиционная война, наоборот, только усилит недостатки Украины в ресурсах, а затяжная война увеличит расходы для нашего государства и его партнеров.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в Foreign Policy спрогнозировали, что операция в Курской области продлится до 2025 года. Наступление на Курскую область может быть частью более широкой стратегии, которая предусматривает создание основы для операций в других регионах, заявил аналитик Джон Дени.

Также ранее сообщалось, что ВСУ готовят ловушку для войск РФ на Курщине - 2,5 тысячи российских солдат попадут в котел. Тысячи российских военных могут оказаться в оперативном окружении в Курской области при условии подрыва мостов через реку Сейм, указывает эксперт.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан рассказал, сможет ли РФ остановить наступление на Курщине. Российское командование не перебросило из Украины в Курскую область ни одного крупного военного соединения, отмечает военный эксперт.

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