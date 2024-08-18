Армия РФ захватила Николаевку в Донецкой области - Deep State

Оккупационная армия РФ продвинулась возле Водяного Новожеланного и Желанного.

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Враг оккупировал Николаевку в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

17 августа российские военные оккупировали Николаевку в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщили аналитики мониторингового канала Deep State.

Также сообщается, что оккупационная армия РФ продвинулась возле Водяного Новожеланного и Желанного.

Война в Украине сегодня / Карта deepstatemap

Война в Украине сегодня / Карта deepstatemap

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. видео дня С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ситуация на фронте - последние новости

Несмотря на активные действия ВСУ в Курской области, российские войска не ослабили свое давление на Часов Яр. Оккупанты пытаются прорваться сквозь оборонительные рубежи, применяя тактику малых пехотных групп. Об этом сообщил пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Андрей Полухин в эфире телемарафона.

По его словам, главным препятствием для врага остается канал Северский Донец, который делает невозможным механизированное наступление.

Пресс-офицер 14-й бригады Нацгвардии Украины Николай Коваль сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается сложной. Российские войска непрерывно пытаются продвинуться в сторону Покровска, используя различные тактики. По его словам, после "мясных штурмов", где россияне бросают пехоту, за ними идут более подготовленные группы. Силы обороны Украины сдерживают их наступление, но это требует значительных усилий.

Согласно оценкам американского Института изучения войны, российские войска пытаются окружить украинскую армию в районе Покровска, имея значительное преимущество в пехоте, которое может достигать соотношения 10 к 1.

Покровск - что известно о городе / Инфографика: Главред

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