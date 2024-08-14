Военный рассказал, что на Курском направлении сейчас действуют войска группы "Север" Ленинградского военного округа.

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Что происходит на Курщине / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: видео

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, с Покровского, Торецкого, Краматорского и Лиманского направлений россияне не перебрасывают подразделения на Курск.

"На востоке ситуация на самом деле очень тяжелая. Относительно переброски подразделений с востока, то россияне никого не перебрасывают на Курск. Для них это приоритетное направление, они не меняют своих планов. По-прежнему их цель - выйти на административные границы Донецкой области. Поэтому они активно перебрасывают на восток все возможные силы. Если ситуация несколько облегчится, то это будет за счет того, что резервы, которые должны были прибыть сюда, будут брошены на Курщину. Но с Покровского, Торецкого, Краматорского и Лиманского направлений россияне не перебрасывают подразделения на Курск", - отметил Сазонов в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военнослужащего ВСУ, на Курском направлении сейчас действуют войска группы "Север" Ленинградского военного округа, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

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"То есть россияне перебрасывают войска из Волчанска и Купянска. Говорят, что подкрепление поступает из Херсонщины и Запорожья, но с Донецкого направления они никого не перебрасывают. Здесь продолжаются очень тяжелые бои", - добавил Сазонов.

Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - известный блогер, военный ВСУ и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Напомним, что ранее появилась иноформация о том, что РФ выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск. По информации издания, это является первым признаком того, что операция Киева в Курской области заставляет Москву перегруппировать свои силы вторжения.

Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию. Нехватка солдат для войны против Украины, что усиливается, побуждает Россию повысить бонусы за набор, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации.

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