'Имеем право уничтожать': почему Запад одобряет наступление ВСУ на Курщине

Эта ситуация имеет положительное влияние и напомнил, что Запад, в частности, Германия, дал нам право бить его оружием по военным объектам.

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Как Запад реагирует на ситуацию в Курской области / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: deepstatemap

На сайте Главред состоялся чат с военным и политическим экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Он рассказал о реакции на события в Курской области США и Германии, Запада в целом - почему они так спокойно и одобрительно отнеслись к этому.

Мусиенко отметил, что эта ситуация имеет положительное влияние и напомнил, что Запад, в частности, Германия, дали Украине право бить его оружием по военным объектам на территории Белгородской и Курской областей.

"И формулировка была такая - "по тем объектам и целям, которые представляют угрозу мирному населению Сумщины и Харьковщины". Это означает, что, если в населенном пункте Суджа на территории России находятся российские спецназовцы, находится их штаб, который руководит операциями диверсионно-разведывательных групп на территории Сумщины, а Украина вынуждена эвакуировать население оттуда, потому что есть угроза обстрелов территории Сумщины минометами и артиллерией из Курской области, мы имеем право уничтожать там эти подразделения западным оружием. Конкретизации нет, что это надо делать исключительно HIMARS или артиллерией и нельзя применять другие западные вооружения, в частности, танки или бронемашины, которые могут заехать на территорию Курской области", - пояснил Мусиенко.

Мусиенко также отметил, что Запад дал такое право и Украина не нарушила здесь никаких обязательств перед партнерами, поэтому и такая спокойная реакция.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Что происходит в Курске

Напомним, что аналитики ISW сообщили, что "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь в Курской области. Проникновение на территорию Курской области произошло через две российские оборонительные линии и опорный пункт. Геолокационные кадры свидетельствуют, что якобы украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил наступление ВСУ на Курскую область. Зеленский официально заявил, что в наступлении на Курскую область задействованы бойцы Вооруженных сил Украины. Сырский заявил, что под контролем украинских военных находится около тысячи квадратных километров территории РФ.

В Reuters сообщили, что ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске. Силы обороны Украины придерживаются стратегии оперативного молчания относительно обострения кризисной ситуации на территории Курской области РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отметил способность украинской армии "удивлять".

ВСУ прорвались в Курской области и захватили новые населенные пункты. Аналитики Института изучения войны сообщили, что несмотря на заявления российских военных блогеров о стабилизации армией РФ линии фронта, украинские войска дальше активно продвигаются по территории Курской области.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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