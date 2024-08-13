Это еще не конец: в РФ в панике заговорили о еще одном наступлении ВСУ

Российские пропагандисты боятся, что уже в ближайшее время может начаться еще одно наступление ВСУ на другом участке фронта.

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РФ в панике боится нового наступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

На фоне украинского наступления на Курскую область, российские пропагандисты уже в панике заговорили о еще одном наступлении ВСУ и уничтожении Крымского моста. В Сети уже разлетелось видео с нытьем пропагандистов Кремля.

Они утверждают, что еще одно масштабное наступление украинских военных якобы будет в конце лета - начале сентября.

"В конце августа – начале сентября я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор в Крым", – заявил российский пропагандист Андрей Клинцевич. видео дня

Он боится, что ВСУ могут устроить массированный удар по Крымскому мосту, используя самолеты F-16. В то же время, по его мнению, украинские защитники могут пойти в контрнаступление в сторону Запорожской АЭС.

"Перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту – это тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому", – продолжил он.

Наступление ВСУ на Курск - последние новости по теме

Украинские военные пошли в наступление на Курскую область и темпы продвижения превосходят темпы контрнаступления в 2023 году. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что у Украины есть возможность установить контроль над Курской АЭС, чтобы потом поставить РФ жесткий ультиматум - освобождение Запорожской АЭС и левого берега Херсонской области.

Позже стало известно о том, что под контроль украинских военных в Курской области перешли уже 44 населенных пункта. Неизвестным остается пока статус еще десяти населенных пунктов.

В то же время в СБУ предупреждают о том, что российские оккупанты готовят серию фейков о якобы военных преступлениях ВСУ на территории Курской области. Российская пропаганда будет продвигать новости с "преступлениями" против гражданского населения РФ.

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