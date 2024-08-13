УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ прорвались в Курской области: в ISW раскрыли о контроле над населенными пунктами

Юлия Закрепа
13 августа 2024, 08:10обновлено 13 августа, 09:02
624
Украинские силы перешли границу и зашли в западную часть Курской области в районе Слободки-Ивановки.
ВСУ прорвались в Курской области: в ISW раскрыли о контроле над населенными пунктами
ВСУ наступают в Курской области / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, росСМИ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что несмотря на заявления российских военных блогеров о стабилизации армией РФ линии фронта, украинские войска дальше активно продвигаются по территории Курской области.

В отчете ISW напомнили, что 11 августа российские военные блогеры заявили о снижении наступательной активности украинских военных. Однако уже на следующий день известный связанный с Кремлем военный блогер опроверг эту информацию и отметил, что российские войска далеки от стабилизации ситуации, частично из-за плохого состояния системы класса С2.

Продвижение ВСУ в Курской области

В ISW сообщили, что украинские силы перешли границу и зашли в западную часть Курской области в районе Слободки-Ивановки (к северо-западу от города Сумы и в двух километрах от международной границы), Теткино (к югу от Слободки-Ивановки вдоль международной границы), Гордеевки, Успенки и Викторовки (все к северу от города Сумы вдоль международной границы и к югу от Кореневого).

видео дня

Российские источники утверждали, что украинские силы захватили Слободку-Ивановку, Успенку и Викторовку. Российские военные блогеры утверждали, что бои продолжаются возле Снагости (к югу от Кореневого) и Кремневого (к востоку от Снагости), и что украинские силы наступают на север и юг от Кореневого, пытаясь обойти населенный пункт.

"Кадры с геолокацией указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в пределах Кремневого и на восток от Журавлей (к северо-востоку от Кореневого), а связанный с Кремлем блогер утверждает, что украинские силы продвинулись к северу от Журавлей в направлении Общего Колодезя (к северо-востоку от Кореневого и в 30 километрах от международной границы)", - говорится в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Что происходит в Курской области

Дополнительные геолокационные кадры, отмечают в Институте изучения войны, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в лесном массиве к северу и востоку от Семеновки (к югу от Льгова и примерно в 24 километрах от международной границы) во время вероятного батальонного механизированного штурма в направлении Каучука (к югу от Льгова и в 27 километрах от международной границы), хотя точные очертания продвижения украинских войск неизвестны.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 августа, указывают на то, что украинские силы недавно действовали в Судже и северной части Заолешенки (к западу от Суджи), а российские военные блогеры утверждали, что украинские силы захватили Суджу и Спальное (к юго-востоку от Суджи).

ВСУ прорвались в Курской области: в ISW раскрыли о контроле над населенными пунктами
Что происходит в Курской области / фото: ISW

Дополнительные геолокационные кадры от 12 августа демонстрируют, что украинская техника работает в северной части Гирьи (к юго-востоку от Суджи и в 13 километрах от международной границы), а российские силы устроили засаду на украинские силы в центральной части Гирьи. Это свидетельствует, что ВСУ по крайней мере временно продвинулись вглубь населенного пункта, хотя непонятно, удерживают ли они свои позиции в этом районе.

"Минобороны России сообщило, что российские войска отбили украинскую атаку у Борков, что к юго-востоку от Суджи, предполагая, что украинские силы, вероятно, продвинулись с запада в Гирью", - отмечают в ISW.

Также геолокационные кадры от 12 августа указывают на то, что украинские силы недавно действовали в Дарино (к северо-западу от Суджи и в трех километрах от международной границы).

Какова ситуация в Белгородской области

Также известно, что российские источники сообщили, что украинские силы также осуществляли трансграничные вторжения при поддержке бронетехники из Сумской области на северо-запад от Грайворона Белгородской области возле Колотиловки и Прелестного и на юг от Грайворона возле Безымянного.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Напомним, что в Сети появились подробности о боях под Курском. Город Суджа в Курской области, где начались жесткие бои, оказался на грани выживания. Местные жители жалуются на отсутствие воды, электричества, также пропала и связь.

РФ готова пожертвовать одним участком фронта ради защиты Курска. Пока российское военное командование полагается на имеющиеся подразделения, ведь сейчас Россия не хочет перебрасывать силы с востока, чтобы не дать Украине сорвать российское наступление.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Курск Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области

09:00 Аналитика
Кирби дал Путину совет, как вернуть оккупированную территорию Курской области

Кирби дал Путину совет, как вернуть оккупированную территорию Курской области

08:52 Мир
ВСУ прорвались в Курской области: в ISW раскрыли о контроле над населенными пунктами

ВСУ прорвались в Курской области: в ISW раскрыли о контроле над населенными пунктами

08:10 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударит +7, будут дожди и грозы: в Украине резко похолодает - стала известна дата 24127

Ударит +7, будут дожди и грозы: в Украине резко похолодает - стала известна дата

Это финал : Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск 7630

"Это финал": Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск

Написано в его трудах : что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют 6492

"Написано в его трудах": что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют

Опасность в том, что мы попадем в ловушку : СМИ раскрыли детали операции на Курщине 5370

"Опасность в том, что мы попадем в ловушку": СМИ раскрыли детали операции на Курщине

Последние новости

09:30

Гороскоп на завтра 14 августа: Стрельцам - интригующие перемены, Водолеям - удачный день

09:00

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области

08:58

"Не было никаких шансов": Трамп назвал имя политика, которого считает виновным в войне

08:52

Кирби дал Путину совет, как вернуть оккупированную территорию Курской области

08:38

"Готовы простить": сенсационное возвращение Олега Винника - что известно

Операция в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – МусиенкоОперация в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – Мусиенко
08:10

ВСУ прорвались в Курской области: в ISW раскрыли о контроле над населенными пунктами

07:57

"Ну что же ты делаешь": путинистке Лолите грозит наказание - что она вытворила

07:45

Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области - ISW

06:51

Пожар на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ не смогли установить причину

Реклама
06:04

Россия запустила пропагандистскую машину генерации фейков: чего ждатьмнение

05:58

Северное сияние в Украине: регионы накрыла опасная магнитная буря

05:30

Мусиенко сказал, как операция на Курщине поможет в переговорах с РФВидео

04:15

Интернет будет "летать": как ускорить сигнал Wi-Fi - эффективные советы

03:30

"Горячая фаза войны продлится до лета 2025 года": Мусиенко сделал прогноз, что будет дальше

03:10

Возлюбленная Дмитрия Кулебы заговорила про штамп в паспорте

02:43

Желтизна исчезнет моментально: как отбелить пластик без лишних усилий

02:34

Военные не справляются: доверенное лицо Кремля заговорило об унижении Путина

02:02

Лезть руками в землю не нужно: как узнать, что растение нужно политьВидео

01:58

Количество боев стремительно увеличилось: Генштаб рассказал, где горячее всего

01:37

Это еще не конец: в РФ в панике заговорили о еще одном наступлении ВСУ

Реклама
01:30

Бунт против Путина: эксперт намекнул, кто может возглавить новый мятеж в РФВидео

01:03

Путин точно готовит серьезный ответ для Украины за Курскую область - Свитан

00:29

Набираемся терпения: российский оппозиционер рассказал, пойдет ли против Путина

00:03

Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет

12 августа, понедельник
23:51

РФ перебрасывает войска из Приднепровья на Курское направление - ОСУВ "Таврия"

23:28

Катя Репяхова раскрыла настоящую причину задержки речи у сына от Виктора Павлика

23:24

Украина может нанять американских пилотов для F-16: сенатор Грэм

22:55

Дочь умершей Анастасии Заворотнюк публично призналась в зависимости - детали

22:50

"Это не закончится через неделю": будут ли ВСУ выходить из Курской областиВидео

22:47

Перепутали с ВСУ: россияне "размотали" вертолетом свою же колонну техники под Курском

22:39

Путинистка Лариса Долина совсем слетела с катушек: публично накинулась на фаната

22:18

Продвинулись более чем на 30 км: где сейчас ВСУ и что контролируют в РФ

22:10

42-летний Александр Педан рассказал про свое поступление в ВУЗ и отсрочку

21:52

"Это безумие": парень установил рекорд и не спал 12 дней - смотрите, что с ним произошло

21:50

"Это меркантильный интерес": путинист Галкин рассказал о семье Аллы Пугачевой

21:45

Из-за боев в Курске: у оккупантов началась агония на фронте - какие плюсы для ВСУ

21:35

Зеленский рассказал, когда ждет разрешения от партнеров бить вглубь РФВидео

21:34

Россия может нанести массированный удар на День Независимости - прогноз

21:18

Камалия развелась с мужем из-за другой женщины: певица назвала имя разлучницы

21:01

Суд избрал меру пресечения: в Киеве судили взяточника заместителя министра

Реклама
20:57

Нужно сделать всего 1 движение: как сделать так, чтобы вещи не электризовалисьВидео

20:50

Позволят ли США бить ATACMS по России на фоне успехов под Курском - прогнозВидео

20:48

Электронные направления на ВВК через Резерв+: когда их ждать

20:38

"Это финал": Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на КурскВидео

19:45

Влупит +12 и будет лить дождь: синоптики предупреждают украинцев об опасности

19:43

Механизм под названием "Россия"мнение

19:42

ВСУ появились в центре Суджи Курской области: первые видео

19:31

"Написано в его трудах": что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляютВидео

19:13

Под "шумок" боев в Курске: может ли элита РФ "убрать" Путина - МусиенкоВидео

18:25

"Это решительные действия": Зеленский официально подтвердил наступление ВСУ на КурскВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять