ВСУ прорвались в Курской области: в ISW раскрыли о контроле над населенными пунктами

Украинские силы перешли границу и зашли в западную часть Курской области в районе Слободки-Ивановки.

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ВСУ наступают в Курской области / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, росСМИ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что несмотря на заявления российских военных блогеров о стабилизации армией РФ линии фронта, украинские войска дальше активно продвигаются по территории Курской области.

В отчете ISW напомнили, что 11 августа российские военные блогеры заявили о снижении наступательной активности украинских военных. Однако уже на следующий день известный связанный с Кремлем военный блогер опроверг эту информацию и отметил, что российские войска далеки от стабилизации ситуации, частично из-за плохого состояния системы класса С2.

Продвижение ВСУ в Курской области

В ISW сообщили, что украинские силы перешли границу и зашли в западную часть Курской области в районе Слободки-Ивановки (к северо-западу от города Сумы и в двух километрах от международной границы), Теткино (к югу от Слободки-Ивановки вдоль международной границы), Гордеевки, Успенки и Викторовки (все к северу от города Сумы вдоль международной границы и к югу от Кореневого).

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Российские источники утверждали, что украинские силы захватили Слободку-Ивановку, Успенку и Викторовку. Российские военные блогеры утверждали, что бои продолжаются возле Снагости (к югу от Кореневого) и Кремневого (к востоку от Снагости), и что украинские силы наступают на север и юг от Кореневого, пытаясь обойти населенный пункт.

"Кадры с геолокацией указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в пределах Кремневого и на восток от Журавлей (к северо-востоку от Кореневого), а связанный с Кремлем блогер утверждает, что украинские силы продвинулись к северу от Журавлей в направлении Общего Колодезя (к северо-востоку от Кореневого и в 30 километрах от международной границы)", - говорится в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Что происходит в Курской области

Дополнительные геолокационные кадры, отмечают в Институте изучения войны, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в лесном массиве к северу и востоку от Семеновки (к югу от Льгова и примерно в 24 километрах от международной границы) во время вероятного батальонного механизированного штурма в направлении Каучука (к югу от Льгова и в 27 километрах от международной границы), хотя точные очертания продвижения украинских войск неизвестны.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 августа, указывают на то, что украинские силы недавно действовали в Судже и северной части Заолешенки (к западу от Суджи), а российские военные блогеры утверждали, что украинские силы захватили Суджу и Спальное (к юго-востоку от Суджи).

Что происходит в Курской области / фото: ISW

Дополнительные геолокационные кадры от 12 августа демонстрируют, что украинская техника работает в северной части Гирьи (к юго-востоку от Суджи и в 13 километрах от международной границы), а российские силы устроили засаду на украинские силы в центральной части Гирьи. Это свидетельствует, что ВСУ по крайней мере временно продвинулись вглубь населенного пункта, хотя непонятно, удерживают ли они свои позиции в этом районе.

"Минобороны России сообщило, что российские войска отбили украинскую атаку у Борков, что к юго-востоку от Суджи, предполагая, что украинские силы, вероятно, продвинулись с запада в Гирью", - отмечают в ISW.

Также геолокационные кадры от 12 августа указывают на то, что украинские силы недавно действовали в Дарино (к северо-западу от Суджи и в трех километрах от международной границы).

Какова ситуация в Белгородской области

Также известно, что российские источники сообщили, что украинские силы также осуществляли трансграничные вторжения при поддержке бронетехники из Сумской области на северо-запад от Грайворона Белгородской области возле Колотиловки и Прелестного и на юг от Грайворона возле Безымянного.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Напомним, что в Сети появились подробности о боях под Курском. Город Суджа в Курской области, где начались жесткие бои, оказался на грани выживания. Местные жители жалуются на отсутствие воды, электричества, также пропала и связь.

РФ готова пожертвовать одним участком фронта ради защиты Курска. Пока российское военное командование полагается на имеющиеся подразделения, ведь сейчас Россия не хочет перебрасывать силы с востока, чтобы не дать Украине сорвать российское наступление.

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