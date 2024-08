ВСУ прорвались в Курской области: в ISW раскрыли о контроле над населенными пунктами

Аналитики Института изучения войны сообщили, что несмотря на заявления российских военных блогеров о стабилизации армией РФ линии фронта, украинские войска дальше активно продвигаются по территории Курской области.

В отчете ISW напомнили, что 11 августа российские военные блогеры заявили о снижении наступательной активности украинских военных. Однако уже на следующий день известный связанный с Кремлем военный блогер опроверг эту информацию и отметил, что российские войска далеки от стабилизации ситуации, частично из-за плохого состояния системы класса С2.

В ISW сообщили, что украинские силы перешли границу и зашли в западную часть Курской области в районе Слободки-Ивановки (к северо-западу от города Сумы и в двух километрах от международной границы), Теткино (к югу от Слободки-Ивановки вдоль международной границы), Гордеевки, Успенки и Викторовки (все к северу от города Сумы вдоль международной границы и к югу от Кореневого).

Российские источники утверждали, что украинские силы захватили Слободку-Ивановку, Успенку и Викторовку. Российские военные блогеры утверждали, что бои продолжаются возле Снагости (к югу от Кореневого) и Кремневого (к востоку от Снагости), и что украинские силы наступают на север и юг от Кореневого, пытаясь обойти населенный пункт.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.