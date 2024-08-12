"Это не закончится через неделю": будут ли ВСУ выходить из Курской области

Эксперт Александр Мусиенко назвал нюанс, который указывает на то, что украинские военные закрепятся в Курской области надолго.

https://glavred.info/ukraine/eto-ne-zakonchitsya-cherez-nedelyu-budut-li-vsu-vyhodit-iz-kurskoy-oblasti-10587974.html Ссылка скопирована

Украинские военные надолго закрепятся в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ISW, Главред

Украинские военные пошли в наступление на Курскую область и задержатся там надолго. Об этом во время чата на Главреде заявил военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он говорит, что об этом свидетельствует возведение фортификаций.

"Возведение фортификаций является правильным, потому что это позволит нашим силам удерживать занятые позиции. Возведение фортификационных сооружений свидетельствует о том, что операция в Курской области – не на неделю, а надолго", - говорит он.

Мусиенко уверен, что украинские военные стремятся создать плацдарм на территории России, "чтобы перед Москвой стоял серьезный вызов".

"Что ей делать? Смириться с потерей части своей территории и опозориться на весь мир (что уже, в принципе, произошло)? Поэтому я думаю, что все это надолго. Там уже есть, кстати, определенные российские фортификационные сооружения, которые можно дополнять и занимать позиции", - объяснил он.

Смотрите видео с чатом Александра Мусиенко на Главреде:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Наступление ВСУ на Курск - последние новости по теме

Украинские военные пошли в наступление на Курскую область и темпы продвижения превосходят темпы контрнаступления в 2023 году. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что у Украины есть возможность установить контроль над Курской АЭС, чтобы потом поставить РФ жесткий ультиматум - освобождение Запорожской АЭС и левого берега Херсонской области.

Позже стало известно о том, что под контроль украинских военных в Курской области перешли уже 44 населенных пункта. Неизвестным остается пока статус еще десяти населенных пунктов.

В то же время в СБУ предупреждают о том, что российские оккупанты готовят серию фейков о якобы военных преступлениях ВСУ на территории Курской области. Российская пропаганда будет продвигать новости с "преступлениями" против гражданского населения РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред