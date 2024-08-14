УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск - WSJ

Анна Ярославская
14 августа 2024, 06:51
180
Операция ВСУ в Курской области заставляет Москву перегруппировать свои силы вторжения.
РФ выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск - WSJ
Россия выводит часть войск с Украины в ответ на вторжение на Курщину / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, росСМИ

Страна-агрессор РФ выводит часть своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление украинских войск на территорию российской Курской области. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников США.

По информации издания, это является первым признаком того, что операция Киева в Курской области заставляет Москву перегруппировать свои силы вторжения.

Официальные лица заявили, что США все еще пытаются определить значение этого шага России. Также собеседники WSJ не уточнили, сколько войск, по оценкам США, перебрасывает Россия.

видео дня

Но эта оценка подкрепляет заявления украинских официальных лиц, которые утверждают, что неожиданная операция в Курской области на прошлой неделе отвлекла российские войска от Украины.

Как сообщал Главред, ранее во время официального визита в Киев двухпартийная делегация из США поддержала действия Сил обороны Украины в Курской области РФ и назвала эту операцию "исторической" и дающей надежду.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Россия перебрасывает войска из Калининграда в Курскую область. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время визита в Украину 13 августа.

Кроме того, РФ вывела часть своих войск из Запорожья и Херсонщины для обороны Курской области. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на слова спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия.

Тем временем украинские защитники взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области РФ. На этих территориях проводятся проверки и стабилизационные мероприятия, а также разрабатываются гуманитарные решения. Об этом заявил Главком ВСУ Александр Сырский во время доклада президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Курск новости Украины Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

РФ выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск - WSJ

РФ выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск - WSJ

06:51 Украина
"Надо лишить РФ этих возможностей": эксперт сказал, как "сломать" логистику оккупантов

"Надо лишить РФ этих возможностей": эксперт сказал, как "сломать" логистику оккупантов

05:50 Украина
"В России этих самолетов боятся": Мусиенко дал неожиданный сценарий использования F-16

"В России этих самолетов боятся": Мусиенко дал неожиданный сценарий использования F-16

02:30 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Готовы простить : сенсационное возвращение Олега Винника - что известно 1723

"Готовы простить": сенсационное возвращение Олега Винника - что известно

Выбрал развлекаться с мачехой-путинисткой: Никита Пресняков скрывает свой выбор 1601

Выбрал развлекаться с мачехой-путинисткой: Никита Пресняков скрывает свой выбор

До 500 отказников из Петербурга «запаковали» в самолет на Курск: что происходит 1599

До 500 отказников из Петербурга "запаковали" в самолет на Курск: что происходит

Путинистка Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ - все подробности 1551

Путинистка Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ - все подробности

Последние новости

07:36

"Серьезная дилемма для Путина": Байден впервые прокомментировал операцию ВСУ на Курщине

06:51

РФ выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск - WSJ

06:02

Внешнеполитический аспект курской операциимнение

05:50

"Надо лишить РФ этих возможностей": эксперт сказал, как "сломать" логистику оккупантовВидео

05:22

Гороскоп на завтра 15 августа: Стрельцам - нехватка мотивации, Козерогам - прилив вдохновения

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской областиПожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области
05:21

Интенсивность боев на Донбассе спадет: Мусиенко назвал срокиВидео

04:50

Массаж для лица от морщин: японки поделились удивительным лайфхаком

04:10

Перенаселение Земли не за горами: ученые назвали страны с демографическим бумом

03:40

Большинство даже не догадывается: что может "убить" автомобильный аккумулятор

Реклама
03:07

Операция ВСУ в Курской области: стали известны последствия отключения Курской АЭС

02:52

Роботы-собаки на фронте: как ВСУ используют современные технологии в войне

02:30

"В России этих самолетов боятся": Мусиенко дал неожиданный сценарий использования F-16Видео

02:25

Весна в Украине будет начинаться раньше: ученые рассказали когда и почему

01:30

Больше никакой интриги: Остапчуки раскрыли имя будущего малышаВидео

01:10

На помощь Путину: Лукашенко направляет бронетехнику в Россию

00:37

Продвижение значительно усложнилось: ВСУ на Курщине будут окапываться

00:04

Запад может завершить войну в Украине, но ему это не нужно - NYT

13 августа, вторник
23:52

Такой сильной бури давно не было: страну атаковал жесткий геомагнитный шторм

23:49

Танец света соединился с потоком Персеиды: над Украиной появилось редкое явлениеФото

23:40

"Он возвращается": после новой песни беглец Олег Винник отправится в турне

Реклама
23:22

Историческое соглашение: Британия и Украина планируют партнерство на 100 лет

22:53

Прогноз пессимистичный: бывший посол США в РФ об окончании войны в Украине

22:49

Путин отличился странным поведением на совещании с губернаторамиВидео

22:48

Осуществил мечту деда - стал летчиком: в бою погиб пилот МиГ-29 Александр Мигуля

22:33

"Не может человек": известный артист рассказал вернется ли Дзидзьо

22:31

Россия перебрасывает войска из Калининграда на Курщину: в Литве сделали важное заявление

22:20

Усиление мер безопасности: в Москве боятся украинских ДРГ

21:44

Сдерживать не будут: Мусиенко сказал, появятся ли "загадочные отряды" в БеларусиВидео

21:39

В России уже заговорили, кто будет руководить Курщиной после победы ВСУ

21:07

РФ вывела часть войск с юга Украины для обороны Курщины - Politico

21:07

Очень точный тест на характер: изображение, которое расскажет о вас всё

21:03

До 500 отказников из Петербурга "запаковали" в самолет на Курск: что происходит

20:57

Запреты и ограничения: Кабмин придумал наказание не обновившим данные в ТЦК

20:56

ВСУ "покрошили" оккупантов на Харьковщине: комбат раскрыл катастрофические потери РФ

20:46

Известный певец рассказал, как заставил жену ревновать и чуть не сломал отношения

20:04

"Это большая авантюра": в NYT описали последствия для Украины от операции на Курщине

19:47

Пилоты США для Украины: здесь не без "подводных камней"мнение

19:41

Прекрасно знают, что их ждет: какой будет судьба "кадыровцев" в РФ после провала под КурскомВидео

19:29

ВСУ освободили 74 населенных пункта на Курщине: Зеленский раскрыл детали операции

19:08

Дожди заканчиваются: когда в Украину вернется сильная жара

Реклама
19:06

Наступление набирает обороты: ВСУ расширяют плацдарм на Курщине - BILD

19:05

Путинистка Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ - все подробности

18:35

Лимон спрятался среди яблок и груш: только гений его найдет за 5 секунд

18:33

В одном из регионов Украины уже рассылают повестки по почте: в ТЦК прокомментировали

18:29

Сырский обвел Герасимова вокруг пальца: эксперт об операции ВСУ под Курском

18:26

"Три базовых эффекта": названа главная цель наступления ВСУ в Курской области

18:08

Россияне захватили три села на Донетчине: в DeepState показали, где продвинулся враг

17:59

Как отреагировала избранница Пономарева на новости о его связи с Марией Яремчук - детали

17:52

Женщина сделала тест ДНК для развлечения, но внезапно разоблачила ужасный секрет своей семьи

17:32

Не из кирпича: из чего на самом деле будут дома в США - материалы удивятВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять