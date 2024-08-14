РФ выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск - WSJ

Операция ВСУ в Курской области заставляет Москву перегруппировать свои силы вторжения.

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Россия выводит часть войск с Украины в ответ на вторжение на Курщину / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, росСМИ

Страна-агрессор РФ выводит часть своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление украинских войск на территорию российской Курской области. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников США.

По информации издания, это является первым признаком того, что операция Киева в Курской области заставляет Москву перегруппировать свои силы вторжения.

Официальные лица заявили, что США все еще пытаются определить значение этого шага России. Также собеседники WSJ не уточнили, сколько войск, по оценкам США, перебрасывает Россия.

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Но эта оценка подкрепляет заявления украинских официальных лиц, которые утверждают, что неожиданная операция в Курской области на прошлой неделе отвлекла российские войска от Украины.

Как сообщал Главред, ранее во время официального визита в Киев двухпартийная делегация из США поддержала действия Сил обороны Украины в Курской области РФ и назвала эту операцию "исторической" и дающей надежду.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Россия перебрасывает войска из Калининграда в Курскую область. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время визита в Украину 13 августа.

Кроме того, РФ вывела часть своих войск из Запорожья и Херсонщины для обороны Курской области. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на слова спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия.

Тем временем украинские защитники взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области РФ. На этих территориях проводятся проверки и стабилизационные мероприятия, а также разрабатываются гуманитарные решения. Об этом заявил Главком ВСУ Александр Сырский во время доклада президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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