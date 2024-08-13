Россия перебрасывает войска из Калининграда на Курщину: в Литве сделали важное заявление

Из-за смелости украинских военных России приходится отводить часть своих войск из Калининграда, заявил министр обороны Литвы.

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Россия перебрасывает войска из Калининграда в Курскую область/ коллаж: Главред, фото: Facebook Рустем Умеров, скрин, минобороны рф

Страна-агрессор Россия перебрасывает войска из своего балтийского эксклава Калининграда в Курскую область.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время визита в Украину во вторник, 13 августа, сообщает "Радио Свобода". Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил уважение украинским "действиям на севере". Также он заявил, что пока никто не говорит, что "красные линии" пройдены.

Министр обороны Литвы также отметил, что следующим хорошим знаком от международных партнеров было бы предоставление Украине разрешения использовать средства дальнего поражения.

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"Мы лоббируем это, уверен, что мы должны это делать", - подчеркнул он.

Литовский министр также отметил, что из-за смелости украинских военных России приходится отводить часть своих войск из Калининграда.

"Я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им [России] надо отводить войска из Калининграда. Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям", - добавил он.

Зеленский обсудил с Кащунасом развитие ОПК и первоочередные потребности Украины

Владимир Зеленский встретился с министром национальной обороны Литвы, который находится с визитом в Украине. Об этом сообщает Офис президента Украины. Отмечается, что во время встречи они подробно обсудили первоочередные оборонные потребности Украины и дальнейшую помощь со стороны Литвы, прежде всего по ПВО, дронов и других критически важных средств.

"Особое внимание уделили совместным шагам для развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Владимир Зеленский поблагодарил за действенную поддержку со стороны Литвы европейской и евроатлантической интеграции нашей страны", - говорится в сообщении ОП.

Также Зеленский отметил важность Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Литовской Республикой, которое он и литовский президент Гитанас Науседа подписали в Брюсселе 24 июня этого года.

Украина и Литва подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Коалиции по разминированию

Министр обороны Украины Рустем Умеров также встретился с министром национальной обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом в Киеве. Во время встречи они, в частности, говорили о текущей ситуации на фронте, а также обсудили актуальные потребности украинских Сил обороны.

"Отдельно отметил эффективное лидерство Литвы в Коалиции по разминированию, которая объединила значительное количество стран для поддержки нашей армии. Подписали с Лауринасом Кащюнасом соглашение о сотрудничестве в рамках Коалиции. Рассказал об опыте развертывания фортификационных сооружений на линии фронта. Комплексная система обороны - ключевой фактор сдерживания врага, и мы работаем над ее совершенствованием 24/7. Также представил литовскому коллеге возможности нового цифрового приложения для военных Армия+. Искренне благодарю литовских друзей за всестороннюю поддержку", - отметил Умеров после встречи.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина сначала не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - последние новости

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что операцией ВСУ под Курском Сырский обвел Герасимова вокруг пальца. Украинскому главкому Сырскому удалось перехитрить начальника российского Генштаба Герасимова, поэтому "дождь" с наступательной операцией в Курской области надолго.

В BILD отметили, что ВСУ расширяют плацдарм на Курщине. Украинские защитники продвигаются в направлении Коренево, расширяя плацдарм на Курщине, рассказал Юлиан Рёпке.

Также сообщалось, что ВСУ освободили 74 населенных пункта на Курщине - Зеленский раскрыл детали операции. На отдельных направлениях украинские защитники продвинулись от 1 до 3 км и взяли под контроль участок площадью 40 квадратных километров, рассказал Сырский.

Напомним, РФ вывела часть войск с юга Украины для обороны Курщины. Часть российских войск была передислоцирована из Запорожской и Херсонской областей.

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