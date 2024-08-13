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РФ вывела часть войск с юга Украины для обороны Курщины - Politico

Алёна Воронина
13 августа 2024, 21:07
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Часть российских войск была передислоцирована из Запорожской и Херсонской областей.
Украинские военные, российские военные
РФ вывела часть войск с юга Украины для обороны Курщины/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия вывела часть своих войск из Запорожья и Херсонщины для обороны Курской области. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на слова спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия.

"Россия передислоцировала некоторые свои подразделения как из Запорожской, так и из Херсонской областей на юге Украины", - цитирует издание слова Лиховия.

В издании отмечают, что они не смогли самостоятельно выяснить, сколько российских войск были передислоцированы на Курщину с других участков фронта. Однако отмечается, что Лиховий сказал об "относительно небольшом" количестве подразделений.

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Издание отмечает, что в эфире телемарафона Лиховий объяснил, что российские оккупанты накопили большое количество личного состава, в частности в Запорожской области, и количество подразделений, которые они передислоцируют, относительно небольшое.

"Надо еще понять, не является ли это дымовой завесой", - цитирует Лиховия издание.

Кто такой Дмитрий Лиховий

Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что операцией ВСУ под Курском Сырский обвел Герасимова вокруг пальца. Украинскому главкому Сырскому удалось перехитрить начальника российского Генштаба Герасимова, поэтому "дождь" с наступательной операцией в Курской области надолго.

В BILD отметили, что ВСУ расширяют плацдарм на Курщине. Украинские защитники продвигаются в направлении Коренево, расширяя плацдарм на Курщине, рассказал Юлиан Рёпке.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Также сообщалось, что ВСУ освободили 74 населенных пункта на Курщине - Зеленский раскрыл детали операции. На отдельных направлениях украинские защитники продвинулись от 1 до 3 км и взяли под контроль участок площадью 40 квадратных километров, рассказал Сырский.

Напомним, в NYT описали последствия для Украины от операции на Курщине. Украина операцией на Курщине может пытаться оттянуть российские войска из Донецкой области, Запорожья и Харьковщины, а также избежать российского наступления на Сумы.

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