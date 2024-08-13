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"Путина сбросят подонки с фронта": Мусиенко описал сценарий падения главы Кремля

Алёна Воронина
13 августа 2024, 15:59
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В РФ могут разгореться протесты, кровавые бунты, революции. И подтолкнуть к этим протестам могут российские оккупанты, которые вернутся с войны против Украины.
Владимир Путин, Александр Мусиенко
Мусиенко описал сценарий падения главы Кремля/ коллаж: Главред, фото: скрин

Бунт и сопротивление российскому диктатору Владимиру Путину может начаться не с идеалистов и "хороших людей" - его могут начать российские оккупанты, которые вернутся домой с фронта после войны против Украины.

Захватчикам может что-то не понравиться, и они снесут Путина и его власть. Такое мнение высказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время чата на Главреде.

Активное сопротивление россиян Путину и путинскому режиму не только возможно, но и уже время от времени происходит в разных формах, считает Мусиенко.

"Пока что оно (сопротивление россиян путинскому режиму - ред.) носит не столь значительный характер, но оно есть. Даже если в Петербурге кто-то расклеивает наклейки в супермаркете "Нет войне!", а потом за это получает тюремный срок, это тоже сопротивление. Одиночные пикеты, протесты солдатских матерей - это тоже сопротивление. Посмотрите на Кавказ, где вызревает еще одна проблема, от которой будет захлебываться Россия - это исламский фундаментализм и исламский радикализм. Разного рода террористические организации будут передвигаться с Ближнего Востока на территорию России. Там реально может быть борьба за халифат, как это было в Сирии. У России есть для этого предпосылки. Плюс пренебрежительное отношение москвичей или питерцев, то есть жителей мегаполисов, к мусульманам и другим - это тоже основания", - отметил военный эксперт.

По его словам, против Путина могут пойти как раз российские оккупанты, которые вернутся домой в РФ после войны против Украины.

"Нам надо быть готовым, что этот бунт и сопротивление Путину может осуществляться не всегда какими-то идеалистами и хорошими людьми. Это могут быть те же подонки с фронта, которые сейчас воюют против Украины, которые убивали и пытали. Им может что-то не понравиться, и они снесут Путина и его власть, что и хотел сделать Пригожин", - отметил он.

Мусиенко подчеркнул, что после этого должен появиться кто-то, кто изменит эту политику. Потому что бунт - это стихия, а дальше это надо остановить, и тогда на арену, возможно, выйдут другие люди.

"В России не видно, чтобы добровольцы штурмовали военкоматы, не видно, что работает концепт "Вставай, страна огромная". Поэтому возможны протесты, кровавые бунты, революции. Все это в России может быть. Ситуация во многом напоминает Первую мировую войну, когда армия Российской империи воевала и даже одержала какие-то победы, но все это потом закончилось тем, что многие недовольные вернулись с фронта, убивали своих командиров, офицеров и произошел большевистский переворот. И все, Российская империя прекратила существование. Хотя она тогда уже начала проводить демократические реформы, это не помогло. Так же может происходить и сейчас", - подытожил Мусиенко.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее сообщалось, что армия РФ в панике - ВСУ наступают на Курщине на четырех направлениях. За неделю боевых действий украинская армия обеспечила контроль в пределах 1000 квадратных километров над территорией РФ.

Также ранее в ISW заявили о контроле ВСУ над населенными пунктами в Курской области. Украинские силы перешли границу и зашли в западную часть Курской области в районе Слободки-Ивановки.

Напомним, боец ВСУ снял видео в 20 км от Курской АЭС. Ранее появилась информация об усилении оккупантами защиты вокруг АЭС.

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