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Будет ли Украина аннексировать территорию Курской области РФ: в МИД дали четкий ответ

Юрий Берендий
13 августа 2024, 14:45
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В МИД подчеркнули, что целью операции в Курской области России является обеспечение безопасности украинских граждан на территории Сумской области Украины.
Будет ли Украина аннексировать территорию Курской области РФ: в МИД дали четкий ответ
Бои в Курской области - будет ли Украина аннексировать территорию России / Коллаж Главред, фото: скиншот из видео, Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вчера, 12 августа, во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего сообщил, что Украина контролирует около 1 тысячи квадратных километров Курской области РФ. Однако, в отличие от России, Украина не собирается аннексировать эти территории. Об этом во время пресс-конференции сообщил спикер украинского МИД Георгий Тихий, передает РБК.

По его словам, в отличие от России, Украина не имеет целью завладеть чужими территориями. Украина не стремится захватывать Курскую область, но она имеет целью защитить жизни своих людей.

"Я просто напомню для справки, что из районов Курской области, только с начала этого лета, и только по районам нашей Сумской области было нанесено более 2000 ударов. Это РСЗО, ствольная артиллерия, минометы, дроны, 255 управляемых авиабомб, более сотни ракет", - отметил он.

видео дня

Спикер также подчеркнул, что, к сожалению, у Украины пока нет достаточных возможностей для того, чтобы наносить удары всем имеющимся оружием.

"Поэтому есть необходимость с помощью ВС проводить освобождение этих приграничных районов от российских военных контингентов, которые наносят по Украине удары или прикрывают террор против украинцев", - сказал он.

Георгий Тихий подчеркнул, что украинские военные достигают своих целей в Курской области России и будут продолжать это делать для безопасности и защиты Украины.

"И кроме того, надо отметить, что вообще операция Курской области помогает фронту, потому что не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область, усложняет ей военную логистику", - подчеркнул он.

Он отдельно отметил, что Вооруженные Силы Украины являются цивилизованной европейской военной силой, которая строго придерживается международного гуманитарного права и законов ведения войны.

Спикер уточнил, что целью Сил обороны Украины являются исключительно военные объекты и контингенты.

"И цель этой операции - это опять же сохранение жизней наших людей, защита территории Украины от российских ударов. Прежде всего я вам скажу, что Россия принесла эту войну на территорию Украины и вполне справедливо, что теперь эта война возвращается на территорию России. Это подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский", - резюмировал Георгий Тихий.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - что известно об операции на территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Курской области российский вертолет Ка-52М ударил по российской военной колонне, пишет Радио Свобода и OSINT-проект "Хлопок". Инцидент произошел в районе села Кривицкие Буды Беловского района Курской области. Эта территория расположена в 30 км от контролируемой Украиной территории РФ.

Украинские военные успешно проводят спецоперацию в Курской области и на данный момент уже захватили много населенных пунктов и продвинулись по территории страны-агрессора на 30 километров. Об этом сообщил один из военных, который участвует в наступлении в Курской области.

В Луганской области действует достаточное количество штурмовых групп армии РФ, которые, несмотря на ситуацию в Курской области, пытаются максимально дестабилизировать обстановку на этом фланге. В целом противник обескуражен, он демотивирован. Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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