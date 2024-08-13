Будет действовать для всех: Генштаб ввел новые ограничения для одной из областей - что известно

В 20-километровой зоне Сумской области, граничащей с Курской областью РФ, вводится ограничение на перемещение всех категорий граждан. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Военные сообщили, что из-за роста интенсивности боевых действий, активизации деятельности диверсионно-разведывательных групп и сил специальных операций противника, а также для сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военное командование ввело ограничения на перемещение граждан всех категорий в двадцатикилометровой пограничной зоне Сумской области.
"Допуск лиц на указанную территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне. Просьба с пониманием отнестись к введению таких временных ограничительных мер", - резюмировали в Генштабе.видео дня
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Бои в Курской области - что известно об операции на территории России
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин пытается снять с себя ответственность за наступление украинских войск в Курской области, перекладывая ее на других чиновников и военных. Такое наблюдение сделали аналитики Института изучения войны в своем отчете от 12 августа.
Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко высказал предположение, что Украина может использовать контроль над отдельными районами Курской области, а возможно, и других регионов России, во время переговоров со страной-агрессором. Мусиенко также отметил, что операции ВСУ могут распространиться за пределы Курской области.
Российский политолог Сергей Марков в комментарии для издания The Times заявил, что неожиданно быстрое и дерзкое наступление ВСУ в Курской области стало для россиян настоящим шоком, а для Путина - серьезным унижением.
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