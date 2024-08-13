Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области - ISW

Российский диктатор продолжает представлять себя эффективным и осведомленным менеджером ситуации вдоль украинско-российской границы.

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Владимир Путин пытается показать себя компетентным в вопросах Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Глава Кремля Владимир Путин пытается переложить ответственность за вторжение ВСУ в Курскую область на других представителей власти и военных РФ. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 12 августа.

"Путин продолжает представлять себя эффективным и осведомленным менеджером ситуации вдоль украинско-российской границы и перекладывает ответственность за текущие проблемы в ответ на украинское вторжение в этом районе на других российских военных и чиновников", - говорится в отчете ISW.

12 августа Путин провел совещание с российскими военными, силовиками, представителями федеральных и региональных органов власти по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, во время которого поставил задачи российским военным и силовым структурам в Курской области и дал свою оценку политической ситуации, связанной с вторжением Украины в Россию.

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Путин упрекнул и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова за то, что он обсуждал вопросы, которые, по мнению Путина, относятся исключительно к компетенции Министерства обороны России, и поручил Смирнову говорить только о социально-экономической ситуации в Курской области.

Путин также отреагировал на заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова о том, что "все остальные вопросы под контролем", отметив, что Мантуров не коснулся нескольких ключевых социальных вопросов.

"Утверждение Путина о том, что каждый чиновник несет только одну ответственность, контрастирует с его попыткой выставить себя способным контролировать и компетентно понимать политическую, социально-экономическую и военную ситуацию вдоль международной границы", - говорится в сообщении.

Кремль опубликовал видеозаписи и тексты докладов глав Брянской, Белгородской и Курской областей Путину о проблемах, с которыми сейчас сталкивается российская региональная власть - вероятно, для того, чтобы публично представить глав регионов как ответственных за эти проблемы и нуждающихся в помощи Путина.

В то же время Кремль не опубликовал видеозапись или текст той части встречи, на которой российские военные и силовики, вероятно, докладывали Путину.

"Решение Кремля опубликовать видеозапись, на которой Путин ругает высших российских чиновников, вероятно, является предупреждением другим российским чиновникам воздержаться от комментариев относительно украинского вторжения в Россию", - добавляют аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

12 августа президент Украины Владимир Зеленский официально заявил, что в наступлении на Курскую область задействованы бойцы Вооруженных сил Украины. Об этом сказал после заседания Ставки верховного главнокомандующего. Президент поблагодарил украинских военных за стойкость и решительные действия в наступлении на Курск.

Командующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что украинские войска удерживают около 1000 квадратных километров российской территории и продолжают наступательные операции.

"Мы продолжаем вести наступательные операции в Курской области. На данный момент под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации", – сказал Сырский.

Под контроль украинских военных в Курской области перешли уже 44 населенных пункта. Неизвестным остается пока статус еще десяти населенных пунктов.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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