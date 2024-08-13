Мусиенко сказал, как операция на Курщине поможет в переговорах с РФ

Россию надо заставить идти на уступки.

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Александр Мусиенко сказал, что Украина может выторговать за Курскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН, Telegram

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко спрогнозировал, как контроль над отдельными районами Курской области, а, возможно, и других областей РФ, сможет использовать Украина в переговорах со страной-агрессором РФ.

Мусиенко не исключает, что операция ВСУ будет проводится не только в Курской области.

"Думаю, что речь будет идти не только о Курщине. Мы еще увидим, какими границами это закончится. Еще рано говорить", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

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По его словам, на переговорах может быть использован целый комплекс мер и действий.

"Можно обсуждать Курщину, удары дронами по российским объектам на территории России (НПЗ, аэродромам и другим военно-промышленным объектам), можно выдвигать другие условия. Все это в комплексе должно создать для России серьезный вызов, и решить проблему можно будет только путем уступок", - считает Мусиенко.

Эксперт уверен, что Россию надо заставить идти на уступки.

"Путин не хочет идти на них, поэтому надо заставить", - отметил он.

Мусиенко добавил, что издание The Washington Post со ссылкой на украинские источники написало статью о том, что Украина на волне действий в Курской области просит Запад дать разрешение бить ATACMS по российским аэродромам.

"Если россияне захотят, чтобы мы прекратили бить по аэродромам, пусть соглашаются договариваться и идти на уступки, прекращать обстрелы украинских энергетических объектов, мирных городов. Так это должно работать. Хотят, чтобы мы ушли с Курщины, прекратили эти операции и наступательные действия в российских регионах, давайте говорить об освобождении Запорожской АЭС, левобережья Херсонщины и дальнейшие уступки. По всем этим пунктам можно двигаться и заставлять Россию к уступкам. Ударами, давлением, экономикой Россию надо дожать до уступок. А дальше – технические нюансы переговоров, когда дипломаты будут работать", - объяснил он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

12 августа президент Украины Владимир Зеленский официально заявил, что в наступлении на Курскую область задействованы бойцы Вооруженных сил Украины. Об этом сказал после заседания Ставки верховного главнокомандующего. Президент поблагодарил украинских военных за стойкость и решительные действия в наступлении на Курск.

Командующий ВСУ генерал Александр Сырский.Украинские войска удерживают около 1000 квадратных километров российской территории и продолжают наступательные операции.

"Мы продолжаем вести наступательные операции в Курской области. На данный момент под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации", – сказал Сырский.

Под контроль украинских военных в Курской области перешли уже 44 населенных пункта. Неизвестным остается пока статус еще десяти населенных пунктов.

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