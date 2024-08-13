Украину охватит сильный антициклон Mashal: какая погода будет 14 августа

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 14 августа Украина окажется в зоне влияния антициклона Mashal, что обеспечит по всей стране сухую и солнечную погоду. Отсутствие атмосферных фронтов будет способствовать ясному небу.
В заметке на странице в Facebook Диденко рассказала, что температура воздуха в течение дня будет колебаться от +24 до +29 градусов, а на Закарпатье и южных регионах местами будет достигать +30 +31 градуса.
Она также сообщила, что после 16 августа ожидается дальнейшее потепление, поэтому, по словам синоптика, любители тепла еще будут иметь возможность насладиться хорошей погодой.
Погода в Киеве 14 августа
Синоптик сообщила, что в Киеве ожидается сухая и солнечная погода. Ночная температура составит +11 +14 градусов, а днем столбики термометров покажут около +23 градусов.
Несколько недель назад в Украине продолжалась сильная жара. Синоптики, прогнозируя незначительное снижение температуры, предостерегали, что это "похолодание" будет кратковременным.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Напомним, что синоптики предупреждают украинцев об опасности. 13 августа будет жаркой, но местами дождливой и грозовой. Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 13 августа ночью в Украине очень похолодает.
В Украине регионы накрыла опасная магнитная буря. В Украине началось настоящее северное сияние из-за мощной магнитной бури. Она сильно затягивается после мощных вспышек на Солнце.
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