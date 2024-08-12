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Влупит +12 и будет лить дождь: синоптики предупреждают украинцев об опасности

Ангелина Подвысоцкая
12 августа 2024, 19:45
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Жара в Украину начнет возвращаться уже с середины недели, говорят синоптики.
погода
Прогноз погоды в Украине на 13 августа / фото: УНИАН

Погода в Украине 13 августа будет жаркой, но местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупреждают жителей восточных, большинства центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской областей и Крыма.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине 13 августа ночью в Украине очень похолодает. Температура воздуха может опуститься до +12 градусов. Уже с середины недели в Украину начнет возвращаться жара. Ее пик предполагается 16-20 августа.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 13 августа
Прогноз погоды в Украине на 13 августа / фото: ventusky

Погода 13 августа

В Украине 13 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами на территории северо-восточных областей. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, на Закарпатье до 30°; в южной части страны ночью 15-20°, днем 27-32°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 13 августа в Украине будет теплая, но местами дождливая погода. Теплее всего будет в Запорожской области. Там температура воздуха повысится до +18...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +15...+23 градусов.

погода 13 августа
Прогноз погоды в Украине на 13 августа / фото: meteoprog

Погода 13 августа в Киеве

В Киеве 13 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью около 15°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 13 августа
Прогноз погоды в Украине на 13 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 11 августа погода по всей стране будет преимущественно спокойной и умеренно теплой. Будет преобладать антициклональный тип погоды, поэтому в большинстве областей нашей страны она ожидается устойчивой, как и 10 августа, с комфортной температурой воздуха и умеренным ветром.

Летние температуры в этом году поразили не только украинцев, но и многих жителей других стран. Впоследствии выяснилось, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом заявили ученые из Европейской службы изменения климата. 9 августа в Украине погода была дождливой и грозовой. Об этом сообщал Укргидрометцентр. Сильные ливни прошли на территории Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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