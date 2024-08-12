К Земле летят четыре потока плазмы: когда начнется мощная магнитная буря

Особенно мощный поток плазм ударит по Земле 12 августа. Вместе со вспышкой класса Х он летит к Земле со скоростью более 1000 км/с.

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12 августа Землю накроет мощная магнитная буря / Фото: pixabay.com

На прошлой неделе на Солнце произошли сразу четыре сильные вспышки, среди которых было явление категории Х - это самая мощная категория выброса излучения и энергии на Солнце. Все эти извержения энергии и излучения произошли вместе с корональными выбросами массы, направленными в сторону Земли. Ученые прогнозируют возникновение на нашей планете геомагнитной бури.

Как пишет IFLScience, все четыре потока плазмы достигнут Земли по очереди - 11 и 12 августа. Особенно мощный поток плазм ударит по Земле 12 августа. Вместе со вспышкой класса Х он летит к Земле со скоростью более 1000 км/с.

Сегодня на Земле ожидается геомагнитная буря уровня G2 или G3.

Справка. Геомагнитные бури имеют пять категорий, где G1 – самая слабая, а G5 – самая мощная.

Геомагнитная буря уровня G2 ожидается, если не все потоки плазмы, которые вырвались из Солнца, объединятся вместе. Но если это произойдет, то возможно появление более сильной геомагнитной бури уровня G3. Чем сильнее геомагнитная буря, тем больше она нарушает работу магнитного поля Земли и может спровоцировать нарушения в работе спутников на орбите, а также энергосистем и связи на Земле.

Издание отмечает, что сейчас активность Солнца увеличилась, а значит на поверхности звезды появляется все больше солнечных пятен, что провоцирует большее количество вспышек и корональных выбросов массы. Это связано с тем, что у Солнца наступает солнечный максимум, то есть пик активности в течение 11-летнего цикла. Одни ученые считают, что максимум уже наступил, другие говорят, что он наступит в следующем году.

Что касается ближайшей активности Солнца, то ученые прогнозируют появление новых вспышек категории М и Х, что также может привести к появлению геомагнитной бури на Земле.

Смотрите видео - Аппарат NASA Solar Dynamics Observatory запечатлел появление вспышки категории Х1.3:

Как сообщал Главред, геомагнитные волны начали доходить до Земли еще в конце июля. 6 августа геомагнитный шторм опустился до 4-х баллов. На таком же уровне он продержался до 8 августа включительно. Несмотря на то, что магнитная буря пошла на спад, 9 августа она вновь усилилась. 11 августа ее мощность опустилась до 3-х баллов.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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