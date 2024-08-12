Ударит +7, будут дожди и грозы: в Украине резко похолодает - стала известна дата

Погода в Украине на протяжении недели, 12-18 августа, будет преимущественно сухой, лишь в некоторых областях будут кратковременные дожди и грозы. В то же время стоит быть готовыми к резкому похолоданию, которое будет держаться в нашей стране в первой половине недели. В этот период времени в некоторых областях температура воздуха ниже всего может опускаться до отметки +7 ночью.
Однако во второй половине недели похолодание отступит, с середины недели и в выходные к нам вернется жаркая погода. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
"В первой половине недели ожидается кратковременный период похолодания, который будет связан с усиленным поступлением воздушных масс из районов Скандинавского полуострова. Наиболее ощутимо снижение температуры произойдет в северных и западных областях страны", - отметил метеоролог.
Он отметил, что после возвращения жары самые высокие температуры будут фиксироваться в южных областях - местами столбики термометров там будут достигать +38 градусов. Также Кибальчич отметил, что в течение недели не предвидится существенных осадков, поэтому засуха в юго-восточной Украине продолжит усиливаться. В то же время будет происходить постепенный спад уровня воды в реках бассейна Северского Донца и Днепра.
Погода в Украине 12 августа
В понедельник, 12 августа, в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью местами в северных регионах, а также в Полтавской и Харьковской областях возможны небольшие кратковременные дожди. В Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром туманы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, в юго-восточной части страны +16...+21 градус; днем +22...+27, на Закарпатье, в центральных и южных областях +28...+33.
Погода в Украине 13 августа
Во вторник, 13 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на Сумщине днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, в южных, центральных и восточных областях +16...+21 градус; днем +22...+27, на Закарпатье, в центральных и южных областях +28...+33 градуса.
Погода в Украине 14 августа
В среду, 14 августа, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, в южных областях и в Крыму +15...+20; днем +24...+29 градусов, на Закарпатье и юге страны +29...+31.
Погода в Украине 15 августа
В четверг, 15 августа, сохранится солнечная и сухая погода во всех регионах страны, лишь днем в Карпатах пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов; днем +26...+31; на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны +28...+33 градуса.
Погода в Украине 16 августа
В пятницу, 16 августа, продолжится период сухой и малооблачной погоды по всей Украине, лишь в Карпатах днем местами пройдут небольшие грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов; днем +26...+31; на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны +28...+33.
Погода в Украине 17 августа
В субботу, 17 августа, на всей территории Украины осадков не ожидается. В Карпатском регионе ночью и утром туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +29...+34, в юго-западной части страны местами +35...+37.
Погода в Украине 18 августа
В воскресенье, 18 августа, в Карпатах пройдут кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +30...+35, на юге местами +36...+38 градусов.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптик Натали Диденко предупредила об изменении погоды в Украине. С начала следующей недели Украина расположится между двумя циклоническими системами.
Также ранее сообщалось, что в Украине будут дожди и грозы, но не везде - в какие регионы ворвется непогода. Синоптики предупреждают о том, что в большинстве областей будет сухая и теплая погода.
Напомним, ранее сообщалось, что будет северное сияние и жесткая магнитная буря - на Солнце сильные вспышки. Солнечная вспышка может спровоцировать не только северное сияние, но и потерю радиосигнала.
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