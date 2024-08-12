Ударит +7, будут дожди и грозы: в Украине резко похолодает - стала известна дата

Похолодание будет держаться в нашей стране несколько дней, после этого снова вернется жара с температурой до +38 градусов.

https://glavred.info/synoptic/udarit-7-budut-dozhdi-i-grozy-v-ukraine-rezko-poholodaet-stala-izvestna-data-10587713.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - ударит +7, будут дожди и грозы/ УНИАН

Погода в Украине на протяжении недели, 12-18 августа, будет преимущественно сухой, лишь в некоторых областях будут кратковременные дожди и грозы. В то же время стоит быть готовыми к резкому похолоданию, которое будет держаться в нашей стране в первой половине недели. В этот период времени в некоторых областях температура воздуха ниже всего может опускаться до отметки +7 ночью.

Однако во второй половине недели похолодание отступит, с середины недели и в выходные к нам вернется жаркая погода. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

видео дня

"В первой половине недели ожидается кратковременный период похолодания, который будет связан с усиленным поступлением воздушных масс из районов Скандинавского полуострова. Наиболее ощутимо снижение температуры произойдет в северных и западных областях страны", - отметил метеоролог.

Он отметил, что после возвращения жары самые высокие температуры будут фиксироваться в южных областях - местами столбики термометров там будут достигать +38 градусов. Также Кибальчич отметил, что в течение недели не предвидится существенных осадков, поэтому засуха в юго-восточной Украине продолжит усиливаться. В то же время будет происходить постепенный спад уровня воды в реках бассейна Северского Донца и Днепра.

Погода в Украине 12 августа

В понедельник, 12 августа, в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью местами в северных регионах, а также в Полтавской и Харьковской областях возможны небольшие кратковременные дожди. В Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром туманы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, в юго-восточной части страны +16...+21 градус; днем +22...+27, на Закарпатье, в центральных и южных областях +28...+33.

Погода в Украине 12 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 августа

Во вторник, 13 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на Сумщине днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, в южных, центральных и восточных областях +16...+21 градус; днем +22...+27, на Закарпатье, в центральных и южных областях +28...+33 градуса.

Погода в Украине 13 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 августа

В среду, 14 августа, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, в южных областях и в Крыму +15...+20; днем +24...+29 градусов, на Закарпатье и юге страны +29...+31.

Погода в Украине 14 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 15 августа

В четверг, 15 августа, сохранится солнечная и сухая погода во всех регионах страны, лишь днем в Карпатах пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов; днем +26...+31; на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны +28...+33 градуса.

Погода в Украине 15 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 16 августа

В пятницу, 16 августа, продолжится период сухой и малооблачной погоды по всей Украине, лишь в Карпатах днем местами пройдут небольшие грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов; днем +26...+31; на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны +28...+33.

Погода в Украине 16 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 августа

В субботу, 17 августа, на всей территории Украины осадков не ожидается. В Карпатском регионе ночью и утром туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +29...+34, в юго-западной части страны местами +35...+37.

Погода в Украине 18 августа

В воскресенье, 18 августа, в Карпатах пройдут кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +30...+35, на юге местами +36...+38 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Натали Диденко предупредила об изменении погоды в Украине. С начала следующей недели Украина расположится между двумя циклоническими системами.

Также ранее сообщалось, что в Украине будут дожди и грозы, но не везде - в какие регионы ворвется непогода. Синоптики предупреждают о том, что в большинстве областей будет сухая и теплая погода.

Напомним, ранее сообщалось, что будет северное сияние и жесткая магнитная буря - на Солнце сильные вспышки. Солнечная вспышка может спровоцировать не только северное сияние, но и потерю радиосигнала.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред