Солнечные +32 и ночные дожди: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

С понедельника, 12 августа, на погоду в Украине будет влиять высокое атмосферное давление, зона которого вытянулась от Скандинавии через центр Европы до Балкан. Поэтому следует ожидать сухой погоды.
Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, Украина будет принадлежать к зоне влияния антициклона, поэтому понедельник будет более солнечным. Осадки прогнозируются разве локально в северных областях и на северо-востоке в ближайшую ночь и утром 12 августа.
"Температура воздуха ожидается 12-го августа в течение дня +24+29 градусов, в южной части +28+32 градуса", - утверждает Диденко.видео дня
Относительно погоды в Киеве синоптик отметила, что северо-западный ветер будет умеренным, а ночью и утром порывистым. Максимальная температура воздуха завтра будет колебаться около +25 градусов.
Диденко также предупредила, что по всей территории Украины можно ждать повышения температуры воздуха. Однако прогнозируют его не раньше 16-17 августа.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, 11 августа погода по всей стране будет преимущественно спокойной и умеренно теплой. Будет преобладать антициклональный тип погоды, поэтому в большинстве областей нашей страны она ожидается устойчивой, как и 10 августа, с комфортной температурой воздуха и умеренным ветром.
Летние температуры в этом году поразили не только украинцев, но и многих жителей других стран. Впоследствии выяснилось, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом заявили ученые из Европейской службы изменения климата.
Накануне, 9 августа в Украине погода была дождливой и грозовой. Об этом сообщал Укргидрометцентр. Сильные ливни прошли на территории Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
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