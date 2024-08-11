Солнечные +32 и ночные дожди: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

С начала следующей недели Украина расположится между двумя циклоническими системами.

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С начала недели погода будет теплой и достаточно умеренной / Фото: flickr

С понедельника, 12 августа, на погоду в Украине будет влиять высокое атмосферное давление, зона которого вытянулась от Скандинавии через центр Европы до Балкан. Поэтому следует ожидать сухой погоды.

Циклонические системы / фото: Наталья Диденко

Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, Украина будет принадлежать к зоне влияния антициклона, поэтому понедельник будет более солнечным. Осадки прогнозируются разве локально в северных областях и на северо-востоке в ближайшую ночь и утром 12 августа.

"Температура воздуха ожидается 12-го августа в течение дня +24+29 градусов, в южной части +28+32 градуса", - утверждает Диденко. видео дня

Погода в Украине 12 августа / meteoprog

Относительно погоды в Киеве синоптик отметила, что северо-западный ветер будет умеренным, а ночью и утром порывистым. Максимальная температура воздуха завтра будет колебаться около +25 градусов.

Погода в Киеве 12 августа / meteoprog

Диденко также предупредила, что по всей территории Украины можно ждать повышения температуры воздуха. Однако прогнозируют его не раньше 16-17 августа.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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Напомним, 11 августа погода по всей стране будет преимущественно спокойной и умеренно теплой. Будет преобладать антициклональный тип погоды, поэтому в большинстве областей нашей страны она ожидается устойчивой, как и 10 августа, с комфортной температурой воздуха и умеренным ветром.

Летние температуры в этом году поразили не только украинцев, но и многих жителей других стран. Впоследствии выяснилось, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом заявили ученые из Европейской службы изменения климата.

Накануне, 9 августа в Украине погода была дождливой и грозовой. Об этом сообщал Укргидрометцентр. Сильные ливни прошли на территории Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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