Самый жаркий за всю историю наблюдений: ученые поразили заявлением о 2024 году

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

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В этом году может быть зафиксирован температурный рекорд / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом заявили ученые из Европейской службы изменения климата в интервью Deutsche Welle.

Ученые отметили, что июль в этом году стал вторым самым жарким июлем за всю историю наблюдений. Более жарким был только июль в 2023 году.

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Хотя серия ежемесячных температурных рекордов, длившаяся 13 месяцев, в июле 2024 года прервалась, глобальные температуры продолжают демонстрировать устойчивую тенденцию к росту.

По словам Саманты Берджесс, которая является директором службы изменения климата, температура будет с годами только повышаться, что приведет к катастрофическим и разрушительным последствиям на планете. Такие изменения будут продолжаться, пока человечество не снизит до нуля выбросы парниковых газов.

В среднем каждый год температура повышается на 1,64 градуса, именно поэтому можно утверждать, что 2024 год станет самым жарким.

В июле большая часть планеты, в частности южная и восточная Европы, Северная Америка, Африка, Азия и части Антарктиды, подверглись аномально высоким температурам. Лишь некоторые регионы, например северо-западная Европа и части Австралии, имели более умеренный климат.

Ученый Джулиен Николас, который занимается изучением изменения климата, отметил, что температура будет повышаться и в дальнейшем, поэтому человечество ожидают новые температурные рекорды уже в ближайшие годы.

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