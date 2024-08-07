Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

По сообщениям ученых Украина может оказаться в эпицентре сейсмологической активности и ощутить землетрясение магнитудой до 8 баллов. Об этом сообщает ресурс Т4.
В сейсмологической зоне Вранча, эпицентр которой находится в румынских Карпатах, может в ближайшие годы случиться мощное землетрясение, которое затронет и территорию Украины.
Что такое землетрясение
Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия.
Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако сейчас их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли.
Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.
Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.
Ученые сейчас анализируют полученные данные и определяют, насколько может стать это землетрясение разрушительным и какие области оно затронет.
Необычные явления в Украине и на Земле
Напомним, ранее синоптики объявили І уровень опасности в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. В Карпатах объявили II уровень опасности.
Также стало известно, что комета A117uU, которая была потенциально опасной для Земли, была отброшена гравитацией Сатурна.
Также ученые сообщили, что в 21 веке Землю может ждать катастрофа из космоса - это не метеорит и не нашествие НЛО. Планету может поглотить "аномальный монстр".
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