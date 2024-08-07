Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

Украина может стать эпицентром сокрушительного землетрясения в ближайшее время, которое произойдет в зоне Вранча.

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Землетрясение в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

По сообщениям ученых Украина может оказаться в эпицентре сейсмологической активности и ощутить землетрясение магнитудой до 8 баллов. Об этом сообщает ресурс Т4.

В сейсмологической зоне Вранча, эпицентр которой находится в румынских Карпатах, может в ближайшие годы случиться мощное землетрясение, которое затронет и территорию Украины.

Что такое землетрясение Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия. видео дня Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако сейчас их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

Ученые сейчас анализируют полученные данные и определяют, насколько может стать это землетрясение разрушительным и какие области оно затронет.

Необычные явления в Украине и на Земле

Напомним, ранее синоптики объявили І уровень опасности в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. В Карпатах объявили II уровень опасности.

Также стало известно, что комета A117uU, которая была потенциально опасной для Земли, была отброшена гравитацией Сатурна.

Также ученые сообщили, что в 21 веке Землю может ждать катастрофа из космоса - это не метеорит и не нашествие НЛО. Планету может поглотить "аномальный монстр".

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