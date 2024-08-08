Одесса исчезнет: ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников

После того, как в мире растают все ледники, Одесса перестанет существовать, а Крым станет островом.

https://glavred.info/synoptic/odessa-ischeznet-uchenye-pokazali-chto-budet-s-ukrainoy-posle-tayaniya-lednikov-10586678.html Ссылка скопирована

Результаты таяния всех ледников в мире / коллаж: Главред, фото: Википедия, National geographic

Ученые из National Geographic разработали модель Земли, какой она станет, когда растают все ледники планеты. Серьезные изменения ожидают также и территорию Украины, сообщили в издании.

Если бы в мире растаяли все ледники, то уровень мирового океана поднялся бы на 66 метров. Это привело бы к затоплению многих городов и регионов.

видео дня

"На Земле есть более 20,8 млн куб. км льда, и некоторые ученые утверждают, что для его полного таяния понадобится более 5000 лет. Однако увеличение выбросов углерода в атмосферу может привести к ускоренному таянию ледников. Это может превратить планету в место без льда, со средней температурой примерно 27 °C по сравнению с нынешними 14 °C.", - утверждают ученые.

Что касается Северной Америки, то после таяния ледников будет затоплена Флорида и значительная часть побережья, как западного, так и восточного. В Сан-Франциско холмы станут небольшими островами, а Центральная долина превратится в большой залив. Калифорнийский залив растянется на север вдоль линии от Сан-Диего.

Северная Америка / Фото: National Geographic

В Южной Америке значительно поднимется уровень в бассейнах рек Амазонка и Парагвай. Буэнос-Айрес будет затоплен. Также затопит прибрежные районы многих стран, которые находятся на берегу океана.

Южная Америка / Фото: National Geographic

После таяния ледников на территории Африки произойдут наименьшие изменения. Однако с увеличением температуры на планете значительная часть африканской территории может стать непригодной для жизни. В Египте города Александрия и Каир будут затоплены из-за приближения Средиземного моря.

Африка / Фото: National Geographic

Если случится такая катастрофа мирового масштаба, то больше всего она повлияет на Европу и в том числе на Украину. Исчезнет большая часть Дании, Лондон, Венеция полностью уйдет под воду.

Что касается Украины, то Крым перестанет быть полуостровом и станет островом. Одесса и ряд городов, которые находятся на побережье Черного моря, также окажутся под водой. Черное море значительно расширится, как и Азовское.

Европа / Фото: National Geographic

Научные события в мире - последние новости

Напомним, ранее ученые отметили, что в Украине может произойти сильное землетрясение, которое распространится из зоны Вранча в Румынии.

Напомним, ранее синоптики объявили І уровень опасности в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. В Карпатах объявили II уровень опасности.

Также стало известно, что комета A117uU, которая была потенциально опасной для Земли, была отброшена гравитацией Сатурна.

Читайте также другие новости из мира науки:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред