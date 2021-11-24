В Украине смертность от COVID-19 вдвое выше официальной статистики - Академия наук

В Украине смертность от COVID-19 вдвое выше официальной статистики / Reuters

В Национальной академии наук Украины считают, что общая смертность украинцев от связанных с коронавирусом причин в 2,15 раза превышает официальную статистику. Об этом говорится в официальных аналитических документах учреждения.

"Предварительный анализ избыточной смертности показал, что общая смертность по причинам, связанным с COVID-19, в течение всего периода эпидемии в Украине в 2,15 раза превышает зарегистрированную смертность от COVID-19", - сообщили они.

Кроме того, ученые заявили, что в течение последнего времени летальность от коронавируса в Украине осталась близка к 3% (2,7% по неполным данным четырех- и пятинедельной давности и 3,2% по оперативной оценке), однако госпитальная летальность выросла до нового максимума – 21%.

В целом, по оценке НАН Украины, в сентябре 2021 года смертность по всем причинам превышала средний уровень 2015-2019 годов. По заболеваемости в сентябре 2021 года лидировала Черновицкая область, которая в течение минувшего года долго была очень сильно поражена и имеет один из самых высоких суммарных показателей смертности на 100 тысяч населения.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что по состоянию на утро среды, 24 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 325 жителей страны. В том числе заболели 1183 ребенка и 287 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4077 человек; летальных случаев - 595; выздоровели 29 044 человека.