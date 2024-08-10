УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Необычный звездопад: наступает пик метеоритного потока Персеиды

Степан Гафтко
10 августа 2024, 02:48
5
На Земле в ближайшие дни будет виден яркий звездопад, наступает пик метеоритного потока, который виден в небе каждый год.
Необычный звездопад: наступает пик метеоритного потока Персеиды
Метеоритный поток Персеиды / коллаж: Главред, фото: УНИАН, virtualtelescope.net

Каждый год в августе в небе можно увидеть яркий звездопад, который на самом деле является метеоритным потоком Персеиды. В этом году пик метеоритного потока приходится на 11 и 12 августа. Об этом сообщает space.com.

"Некоторые метеоры видны уже вечером, но звездопад всегда лучше всего наблюдать примерно с 23:00 или полуночи до первых лучей рассвета. В эти часы после полуночи радиант звездопада, расположенный между созвездиями Персея и Кассиопеи, будет все выше на северо-востоке - поэтому метеоры должны вспыхивать по всему небу ежеминутно. По крайней мере, их будет видно, если у вас хорошее темное небо", - отмечают астрономы.

Также ученые подчеркивают, чтобы увидеть метеоритный поток, необходимо найти место с широким углом обзора и без лишнего света, в условиях комендантского часа в Украине таким местом может служить любая крыша дома, или даже балкон.

видео дня

Если с погодой повезет, их будет две, и первая начнется в 21:00 по восточному времени 11 августа (4:00 12 августа по киевскому времени).

Ученые сообщают, что если не увидеть поток Персеиды во время их пика, то их можно будет наблюдать еще в течение нескольких дней, а одиночные метеоры еще даже в течение нескольких недель.

Что такое метеоритный поток Персеиды

Персеиды - один из самых мощных метеорных потоков. Назван по созвездию Персея, где расположен его радиант. Этот поток можно наблюдать ежегодно примерно с 23 июля по 22 августа. Период наибольшей активности - с 8 по 14 августа, а пик приходится на 12-13 августа.

Космические и природные явления - последние новости

Напомним, уже 10 августа 186-метровый астероид пролетит в опасной близости от нашей планеты. Об этом сообщили ученые из научной лаборатории НАСА, которая занимается исследованием реактивного движения небесных тел.

Также стало известно, что Специалисты NASA зафиксировали выброс темной плазмы на Солнце, который с вероятностью 60 процентов может вызвать отключение электроэнергии на Земле на этой неделе.

Напомним, недавно Сатурн буквально спас Землю от теоретически опасной кометы A117uUD. С помощью своей гравитации он выбросил комету далеко за пределы солнечной системы.

Читайте другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука метеор космос
Реклама

Главное за день

Боятся Украины: режим КТО ввели в ряде российских областей

Боятся Украины: режим КТО ввели в ряде российских областей

01:24 Война
"Продвигаются профессионально": в Раде впервые прокомментировали бои в Курской области

"Продвигаются профессионально": в Раде впервые прокомментировали бои в Курской области

00:28 Украина
Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

00:09 Война
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ 22836

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ

Россияне шокированы : Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине 3915

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знак 3770

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знак

Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает 3042

Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает

Последние новости

04:32

Пол будет липким: уборщица назвала распространенную ошибку во время уборки

03:30

Где никогда нельзя ставить кровать: такая ошибка может сильно ударить по здоровьюВидео

02:48

Необычный звездопад: наступает пик метеоритного потока Персеиды

02:35

Не хуже нового: как сделать диван из поддонов своими руками

02:14

Размером как два футбольных поля: возле Земли пролетит астероид

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
02:00

Что не стоит выливать в раковину: сантехник рассказал о "роковой" ошибке

01:24

Боятся Украины: режим КТО ввели в ряде российских областей

00:45

Тайная база российской ПВО в Крыму: партизаны разведали подробности

00:28

"Продвигаются профессионально": в Раде впервые прокомментировали бои в Курской области

Реклама
00:23

Олимпиада 2024: звезда Симона Байлз сделала себе шикарный подарок в Париже

00:09

Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

09 августа, пятница
23:50

Александр Пономарев таки стал родственником Яремчук

23:34

В Сумской области россияне впервые применили новое гибридное оружие: сбросили 11 бомб

23:30

Остался скелет: российская актриса и участница комедийного шоу экстремально похудела

23:24

Удар по Охматдету: ракету могли изготовить за несколько дней до атаки

23:16

США меняют политику: конгрессмен сделал интригующее заявление об ударах вглубь РФ

22:49

Сократят в некоторых районах: в Донецкой области меняют комендантский час

22:33

Будет как новый: как вернуть ковру прежний вид - простые и эффективные методыВидео

22:11

Сотни ракет и шахедов: Иран готовит масштабную военную помощь для РФ

22:06

США заявили о мощном пакете военной помощи Украине: что туда войдет

Реклама
21:51

"Уже сыграли свадьбу": известный украинский ведущий разоблачил Тину Кароль

21:50

Трамп назвал сроки заключения "мирного соглашения" между Украиной и РФ: главное условие

21:35

На борту было более 60 человек: в Бразилии разбился пассажирский самолетВидео

21:32

Курскую АЭС готовят к обороне - росСМИ

21:11

Прямо в магазине и не открывая банку: как проверить свежесть консервов

20:55

Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области

20:52

Удар дронов по Липецку: появились спутниковые фото последствий атаки

20:49

Системы ПВО и много техники: страна НАТО анонсировала новый пакет помощи Украине

20:45

Результативные три дня: Зеленский заявил о мощном пополнении обменного фонда

20:22

Как за секунды проверить качество серебра дома: биохимик назвал лучший способВидео

20:22

Хамство и страх: героиня Супермамы рассказала, как позвала на гендер-пати СердючкуВидео

19:49

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

19:25

Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

19:23

Повестку получил, но в ВСУ не пошел: звезда популярного сериала сделал заявление

19:10

"Шок и паника": как Путин перепугался за Курскую областьмнение

19:04

Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине

18:51

В Германии раскритиковали премьера, который хочет сократить военную помощь Украине

18:41

Популярный певец уволился из ВСУ и объяснил, почему так решил

18:33

Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое "невозможно обнаружить"

18:24

Россиян "покрошили" на левобережье Днепра: в ОСГВ "Таврия" порадовали потерями врага

Реклама
18:07

Следующий после Фарион: Притула рассказал про покушения на его жизнь

17:53

Почему на Android постоянно выскакивает реклама: как избавиться от навязчивых объявлений

17:49

"Прорыв" границы РФ: в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском

17:46

Как не угробить автомобиль: основные причины запаха бензина в машине - угроза серьезнаяВидео

17:46

Как почистить батарею внутри: способ, который поможет всем домохозяйкамВидео

17:31

Гарри тоже получил: Меган Маркл сорвалась во время эфира и набросилась на ведущую

17:30

Удар РФ по Константиновке и бои на Курщине: есть ли связь между этими событиями

17:29

Бои в Курской области ослабили РФ: офицер рассказал, как россиян "отправляют к Кобзону"

17:10

Операция в Курской области может открыть путь к освобождению территорий Украины

16:46

Настоящее чудо в жару: куда поставить вентилятор, чтобы охладить всю комнатуВидео

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять