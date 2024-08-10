Необычный звездопад: наступает пик метеоритного потока Персеиды

На Земле в ближайшие дни будет виден яркий звездопад, наступает пик метеоритного потока, который виден в небе каждый год.

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Метеоритный поток Персеиды / коллаж: Главред, фото: УНИАН, virtualtelescope.net

Каждый год в августе в небе можно увидеть яркий звездопад, который на самом деле является метеоритным потоком Персеиды. В этом году пик метеоритного потока приходится на 11 и 12 августа. Об этом сообщает space.com.

"Некоторые метеоры видны уже вечером, но звездопад всегда лучше всего наблюдать примерно с 23:00 или полуночи до первых лучей рассвета. В эти часы после полуночи радиант звездопада, расположенный между созвездиями Персея и Кассиопеи, будет все выше на северо-востоке - поэтому метеоры должны вспыхивать по всему небу ежеминутно. По крайней мере, их будет видно, если у вас хорошее темное небо", - отмечают астрономы.

Также ученые подчеркивают, чтобы увидеть метеоритный поток, необходимо найти место с широким углом обзора и без лишнего света, в условиях комендантского часа в Украине таким местом может служить любая крыша дома, или даже балкон.

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Если с погодой повезет, их будет две, и первая начнется в 21:00 по восточному времени 11 августа (4:00 12 августа по киевскому времени).

Ученые сообщают, что если не увидеть поток Персеиды во время их пика, то их можно будет наблюдать еще в течение нескольких дней, а одиночные метеоры еще даже в течение нескольких недель.

Что такое метеоритный поток Персеиды Персеиды - один из самых мощных метеорных потоков. Назван по созвездию Персея, где расположен его радиант. Этот поток можно наблюдать ежегодно примерно с 23 июля по 22 августа. Период наибольшей активности - с 8 по 14 августа, а пик приходится на 12-13 августа.

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Напомним, уже 10 августа 186-метровый астероид пролетит в опасной близости от нашей планеты. Об этом сообщили ученые из научной лаборатории НАСА, которая занимается исследованием реактивного движения небесных тел.

Также стало известно, что Специалисты NASA зафиксировали выброс темной плазмы на Солнце, который с вероятностью 60 процентов может вызвать отключение электроэнергии на Земле на этой неделе.

Напомним, недавно Сатурн буквально спас Землю от теоретически опасной кометы A117uUD. С помощью своей гравитации он выбросил комету далеко за пределы солнечной системы.

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