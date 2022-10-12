Впервые в истории человечеству удалось изменить траекторию движения астероида

NASA удалось изменить орбиту астероида / sun-news

Запущенный NASA космический аппарат DART сумел изменить траекторию движения астероида "Диморфос". Это первый в истории случай, когда человечеству удалось изменить движение небесного тела. Об этом сообщает космическое агентство NASA.

"Эта миссия показывает, что NASA пытается быть готовым ко всем вызовам, которые бросает нам Вселенная. Это переломный момент для защиты планеты и всего человечества ", - сказал глава NASA Билл Нельсон.

Как отмечают ученые, зонд DART весом 550 кг столкнулся с "Диморфосом" поздно вечером 26 сентября 2022 года. Столкновение DART с "Диморфосом" изменило его орбиту вокруг крупного астероида" Дидимос" на 32 минуты в пересчете на время оборота. До столкновения "Диморфос" проходил полный круг вокруг "Дидимоса" за 11 часов и 55 минут, а после - за 11 часов и 23 минуты.

В NASA подчеркнули, что ни "Диморфос", ни "Дидимос" не представляли бы опасности для всей планеты, но в случае прямого попадания могли бы сравнять с землей большой город. Этот эксперимент важен для тестирования стратегии борьбы с космическими телами, которые потенциально могут угрожать столкновениям с Землей.

Напомним, что в марте к Земле приблизился самый большой астероид 2021 года. Он двигался с потрясающей скоростью - 124 тыс. километров в час. Находилось небесное тело в пять раз дальше Луны.

Также Главред сообщал об опасном астероиде 2020, который пролетел на расстоянии 120 тысяч километров от Земли. Небесное тело относится к группе Апполонов.

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