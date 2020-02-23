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"С*ка подснежники в феврале": NASA шокировало фотографиями тающей Антарктиды

23 февраля 2020, 14:17

Многие жители Земли пока еще не поняли, что на самом деле происходит. Тем не менее, в соцсетях уже наблюдается психоз.

NASA шокировала мир фотографиями Антарктиды / скриншот

Глобальное потепление – уже реальность, и весь мир уже ощутил на себе его последствия. Ученые NASA обнародовали устрашающие фотографии, на которых отчетливо видно, как растаяла ледяная шапка на острове Eagle Island в Антарктиде. На кадрах "земля наступает".

Более того, агентство зафиксировало в этом месте температуру воздуха в +20 градусов.

"6 февраля 2020 года метеорологические станции зафиксировали самую высокую температуру за всю историю Антарктиды", - говорится в сообщении NASA.

Термометры на базе Эсперанса на северной оконечности Антарктического полуострова показали 18,3° C. Такая температура вызвала таяние на близлежащих ледниках.

Добавим, что многие жители Земли пока еще не поняли, что на самом деле происходит. Тем не менее, в соцсетях уже наблюдается психоз.

"...я понимаю, глобальное потепление и все дела... Но с*ка подснежники в феврале?! У нас вот распустились", - возмущается пользователь Сети.

"Этот февраль теплее чем апрель честно мне страшно отмените глобальное потепление", - пишет другой пользователь Сети.

"Это также конец антарктического лета, возможно, может объяснить меньшее количество льда", - объясняет фотографии пользователь Сети Стив Беднарз.

"Больше земли для строительства домов", - считает еще один пользователь Сети.

"Отлично, мои планы по строительству роскошного курорта в Антарктиде могут начаться", - обрадовался пользователь Сети.

"Но деревья не будут кормить океаны. Холодная погода и лед поддерживают планктон и другую уникальную морскую жизнь, которая питает крупную рыбу. Но кого это волнует ... верно?", - вопрошает Альфред Ньюман.

Напомним, ранее сообщалось, в ночь на понедельник, 24 февраля, на большей части территории Украины ожидается осложнение погодных условий в связи с влиянием активного северо-западного циклона Юлия.

Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич, циклон начнёт стремительно углубляться на территорию Украины за счёт усиления затока холода в его тылу и деформации высотной фронтальной зоны, при этом в его тыловой части сформируется обширная зона со штормовыми ветрами.

NASA подснежники глобальное потепление Антарктида
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