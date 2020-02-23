Ледяной дождь и адский шторм: Украину накроют шквалы и метели

Циклон стремительно вклинится на территорию Украины / фото: khersonline.net

В ночь на понедельник, 24 февраля, на большей части территории Украины ожидается осложнение погодных условий в связи с влиянием активного северо-западного циклона Юлия.

Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич, циклон начнёт стремительно углубляться на территорию Украины за счёт усиления затока холода в его тылу и деформации высотной фронтальной зоны, при этом в его тыловой части сформируется обширная зона со штормовыми ветрами.

"Наибольшие риски в данной ситуации будут связаны с сильными порывами северного и северо-западного ветра. Так, в западных областях ночью и утром 24 февраля ожидается усиление ветра до 20-24 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в Карпатах до 40 м/с. Днём зона штормовых ветров распространится на центральные и южные регионы страны", - написал он в своем Facebook.

Прогнозируемая траектория и скорость смещения циклона в течение 23 - 24 февраля

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Синоптик подчеркнул, что на холодном фронте циклона и в его тылу в западных и южных областях Украины будут отмечаться ливневые осадки в виде снега, дождя и крупы (ледяной и снежной), местами в сопровождении гроз. Есть высокая вероятность формирования линии шквалов.

Он прогнозирует, что в районе Полесья преимущественно ожидается значительный мокрый снег, в северных, центральных и восточных областях будут отмечаться значительные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега.

Ожидаемое перемещение циклона Юлия на территорию Украины

"Неофициальное штормовое предупреждение на 24 февраля", - добавил Кибальчич.

Прогноз максимальной скорости ветра на 24 февраля по модели ARPEGE

Как подчеркивается в сообщении Укргидрометцентра, 23-24 февраля в Украине осложнение погодных условий: ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля во западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки.

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"В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, 23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, 24 февраля - 40 м/с. Осложнения погодных условий 23 февраля будут соответствовать I (желтому), 24 февраля - II (оранжевому) уровню опасности", - отметили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 24 февраля

Напомним, ранее синоптик предупредил о весенней аномалии с засухой.