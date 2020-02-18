"Зима закончилась": синоптик предупредил о весенней аномалии с засухой

Бесснежная зима может перейти в засушливую весну / Reuters

После необычно теплой зимы украинцев ждет аномальная погода в марте, заявил начальник отдела климатологии Центральной геофизической лаборатории Елена Донич.

"Мы проанализировали самые теплые зимы в Украине и пришли к выводу, что после каждой необычно теплой зимы приходит теплый март", – рассказала она.

По словам ведущего синоптика отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Романа Мурмыло, метеорологическая весна в Украине наступила в январе-феврале, а средняя температура весной будет на 2 градуса выше нормы.

Читайте такжеУдарят морозы, раскалит жара: синоптик дал неожиданный прогноз на весну-2020"Можно сказать, что зима в Украине закончилась, не успев начаться. Среднесуточная температура стабильно перешла отметку 0 градусов, что является показателем окончания зимы. В разных частях Украины это случилось в январе и в феврале", – пояснил специалист.

В то же время синоптики предупредили, что бесснежная зима может перейти в засушливую весну, а до конца февраля существенных осадков не ожидается, пишет Обозреватель.

По их словам, такая ситуация может серьезно повлиять на урожай пшеницы, кукурузы, подсолнечника и гороха.

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Напомним, ранее украинцев предупредили о резком потеплении.