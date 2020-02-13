Летняя погода в феврале: украинцев предупредили о резком потеплении

В Украине столбики термометров покажут +15 градусов.
В пятницу, 14 февраля, в Украине не ожидается сильных порывов ветра, осадки маловероятны, облачность с мокрым снегом и дождем ожидается лишь в западных областях, рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, температура воздуха завтра днем будет колебаться от +1 до +6 градусов, на юге ожидается до +8 градусов, в Крыму до +10 градусов.
"В Киеве 14-го февраля - ни дождя, ни снега, гуляйте на здоровье. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2 -4 градусов, а завтра днем потеплеет до +5 градусов", - написала она в Facebook, говоря о том, какая будет погода в Киеве.
Читайте такжеУдарят морозы, раскалит жара: синоптик дал неожиданный прогноз на весну-2020Она добавила, что на Сретение погода в Украине особо не изменится: "Разве на Севере немного увеличится облаков и появятся небольшие осадки".
В свою очередь ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло подчеркнул, что в Украине 17, 18 и 19 февраля стоит ожидать резкого потепления.
По его данным, прогноз погоды в Украине на эти дне предполагает колебание температуры воздуха днем от +8 градусов и выше, в южных районах до +13... +15 градусов.
"Ночные температуры будут колебаться. Два дня ниже нуля, два дня выше нуля. В целом от -3 до +3 градусов", – добавил он в комментарии Обозревателю.
В период с 12 по 17 февраля синоптик прогнозирует "спокойную погоду": "Днем преимущественно положительная температура, ночью около 0 градусов. Небольшие осадки пройдут только 15 февраля в виде снега и мокрого снега".
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По его прогнозам, после трех дней потепления, с 20 февраля снова начнется похолодание, при этом "температура вернется к тем же значениям, которые были до того – на 3-5 градусов ниже. В целом по Украине температура воздуха днем не будет превышать 10 градусов". Он также уточнил, что "о наступлении весны пока говорить рано".
Напомним, ранее был опубликован пугающий прогноз погоды в Украине.