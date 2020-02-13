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Летняя погода в феврале: украинцев предупредили о резком потеплении

13 февраля 2020, 13:03

В Украине столбики термометров покажут +15 градусов.

C ближайшего понедельника начнется потепление
В Украине в феврале столбики термометров покажут +15 градусов / liveinternet.ru

В пятницу, 14 февраля, в Украине не ожидается сильных порывов ветра, осадки маловероятны, облачность с мокрым снегом и дождем ожидается лишь в западных областях, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, температура воздуха завтра днем будет колебаться от +1 до +6 градусов, на юге ожидается до +8 градусов, в Крыму до +10 градусов.

"В Киеве 14-го февраля - ни дождя, ни снега, гуляйте на здоровье. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2 -4 градусов, а завтра днем потеплеет до +5 градусов", - написала она в Facebook, говоря о том, какая будет погода в Киеве.

/ wetterpate.de

Читайте такжеУдарят морозы, раскалит жара: синоптик дал неожиданный прогноз на весну-2020Она добавила, что на Сретение погода в Украине особо не изменится: "Разве на Севере немного увеличится облаков и появятся небольшие осадки".

В свою очередь ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло подчеркнул, что в Украине 17, 18 и 19 февраля стоит ожидать резкого потепления.

По его данным, прогноз погоды в Украине на эти дне предполагает колебание температуры воздуха днем от +8 градусов и выше, в южных районах до +13... +15 градусов.

"Ночные температуры будут колебаться. Два дня ниже нуля, два дня выше нуля. В целом от -3 до +3 градусов", – добавил он в комментарии Обозревателю.

В период с 12 по 17 февраля синоптик прогнозирует "спокойную погоду": "Днем преимущественно положительная температура, ночью около 0 градусов. Небольшие осадки пройдут только 15 февраля в виде снега и мокрого снега".

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По его прогнозам, после трех дней потепления, с 20 февраля снова начнется похолодание, при этом "температура вернется к тем же значениям, которые были до того – на 3-5 градусов ниже. В целом по Украине температура воздуха днем не будет превышать 10 градусов". Он также уточнил, что "о наступлении весны пока говорить рано".

Прогноз погоды на 14 февраля

Напомним, ранее был опубликован пугающий прогноз погоды в Украине.

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