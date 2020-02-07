От жутких потопов до мучительной засухи: опубликован пугающий прогноз погоды в Украине

Украину будут заливать ливни и испепелять жара / kirovohrad.mns.gov.ua

Изменения среднегодовой температуры воздуха в Украине почти вдвое превышают показатели по миру и Северному полушарию, заявил глава Украинкой климатической сети Илья Еременко.

Он подчеркнул, что за последние 100 лет среднегодовая температура в Украине выросла на 2 градуса Цельсия, и темпы ее повышения растут.

По его словам, от жары быстрее изнашивается дорожное покрытие, поскольку применяемые в нем смеси не рассчитаны на слишком высокие температуры, а железнодорожные рельсы также перегреваются и приходят в негодность.

Читайте такжеЗасуха и небывалое тепло: синоптик предупредила об аномальной погоде веснойОн также обратил внимание на то, что погода в Украине измененится из-за метамарфоз климата, которые принесут принесут с собой увеличение количества осадков, но выпадать они будут неравномерно: "То есть количество дождливых дней будет становиться меньше, но в то же время чаще будут наблюдаться дни с сильными грозами".

"За последние годы Луцк, Киев, Львов и другие города столкнулись с аномальными летними ливнями, когда за несколько часов выпадала месячная норма осадков. Да и зимой обильные снегопады не раз заставляли коммунальные службы врасплох. А к 2050-му количество осадков увеличится на 20% по сравнению с периодом с 1981 по 2010 год", - пишет эксперт в колонке на сайте Фокуса.

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Напомним, ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила о том, что в марте 2020 года в Украине возможно возвращение зимней погоды.