Зима скоро вернется: украинцев предупредили о весенней аномалии

Теплая зима не скажется на урожае озимых, утверждает Татьяна Адаменко.
В марте 2020 года в Украине возможно возвращение зимней погоды, заявила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.
"Такое развитие событий не исключено. Каждый третий март в Украине характеризуется большим количеством осадков, поэтому возвращение зимы еще может произойти", - сказала она в интервью Agravery.
При этом эксперт обратила внимание на то, что теплая зима не скажется на урожае озимых сельскохозяйственных культур, в то же время указала на низкий уровень влажности почвы, создающий проблемы с подпиткой всходов.
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Адаменко добавила, что на данный момент аграрии имеют шанс внести удобрения и использовать ту влагу, которая есть в почве, поскольку корневая система еще не опустилась ниже 20 см.
Напомним, ранее синоптик Вера Балух напугала украинцев адским прогнозом на лето и предупредила о 40-градусной жаре.