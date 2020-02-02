Зима скоро вернется: украинцев предупредили о весенней аномалии

В марте возможно возвращение зимней погоды / meteovesti.ru

В марте 2020 года в Украине возможно возвращение зимней погоды, заявила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Такое развитие событий не исключено. Каждый третий март в Украине характеризуется большим количеством осадков, поэтому возвращение зимы еще может произойти", - сказала она в интервью Agravery.

При этом эксперт обратила внимание на то, что теплая зима не скажется на урожае озимых сельскохозяйственных культур, в то же время указала на низкий уровень влажности почвы, создающий проблемы с подпиткой всходов.

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Адаменко добавила, что на данный момент аграрии имеют шанс внести удобрения и использовать ту влагу, которая есть в почве, поскольку корневая система еще не опустилась ниже 20 см.

Напомним, ранее синоптик Вера Балух напугала украинцев адским прогнозом на лето и предупредила о 40-градусной жаре.