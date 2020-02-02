Адский прогноз на лето: синоптик напугала украинцев 46-градусным пеклом

В Украине температура летом может превысить 40 градусов тепла / УНИАН

В Украине наблюдается тенденция к повышению температуры, а наиболее стремительный рост зафиксирован с конца 90-х годов, заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Она рассказала, что начиная с 2007 года в стране температурные аномалии превысили 1,5 градуса, а в 2019 году средняя за год температура воздуха на материковой части Украины стала выше на 2,6 градуса относительно климатической нормы, при этом наибольший рост температуры воздуха наблюдается зимой и летом.

Читайте такжеВ апреле ударят морозы: синоптик дала неожиданный прогноз на весну"Таким образом мы видим, что аномально теплая зима в этом году является закономерным явлением, которое наблюдалось в течение последних десятилетий не только в Украине, но и в целом на планете", - подчеркнула она в интервью Апострофу.

При этом Балабух отметила, что в декабре 2019 года и в январе 2020 года в Украине была температура воздуха, которая характерна или для середины ноября, или для середины марта.

Синоптик напомнила, что в прошлом году мощные выносы тепла из Атлантики летом обусловили во Франции температуру воздуха порядка 46 градусов тепла: "Если этот процесс летом повторится, то велика вероятность того, что температура воздуха у нас будет такой же, как и во Франции - 40 градусов тепла и выше. И риск возникновения таких ситуаций возрастает все больше и больше".

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Напомним, ранее Балабух предупредила об аномальной погоде весной.