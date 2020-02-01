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Засуха и небывалое тепло: синоптик предупредила об аномальной погоде весной

1 февраля 2020, 15:21

Самые высокие температуры ожидаются в западных областях Украины, подчеркнула Вера Балабух.

потепление, весна, тепло
Самые высокие температуры ожидаются в западных областях Украины / pti4ka-feniks.livejournal.com

Весна 2020 года будет характеризоваться теплой погодой, заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, самые высокие температуры ожидаются в западных областях Украины.

"Иногда возможны существенные снижения температуры, но они будут кратковременными. По этим ориентировочным прогнозам, большое количество осадков маловероятно, а в южных регионах возможен их дефицит. Если дефицит осадков, который наблюдался еще с лета, сохранится, то проблема с засухой обострится", - подчеркнула она в интервью Апострофу.

Читайте такжеВесенние морозы и промозглое лето: украинцам пообещали экстремальную погоду в 2020 годуПо ее словам, можно сказать о том, что весна в Украине наступила уже прямо сейчас.

"В январе температура была такой, которая характерна для середины марта. Метеорологическая зима - это когда средняя температура за сутки опускается ниже 0 градусов и держится пять дней и более. Но в этом году, например, в Киеве, такой период был только в ноябре и продолжался всего восемь дней", - добавила Балабух.

Она также пояснила, что именно деятельность человека вызывает повышение температуры океана и атмосферы, провоцирует изменение циркуляции воздуха.

"Уже не возникает сомнений что причиной беспрецедентных климатических изменений является человеческая деятельность", - резюмировала синоптик.

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Напомним, ранее синоптик предупредила о погодной аномалии.

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