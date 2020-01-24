Весной ударят сибирские морозы: синоптик предупредила о погодной аномалии

Синоптик предупредила о погодной аномалии / dpchas.com.ua

В сезоне 2019-2020 в Киеве пока еще не было метеорологической зимы, заявила заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, старший научный сотрудник, кандидат географических наук Вера Балабух.

По ее словам, погода первой декады января в Киеве была такой, как обычно бывает в Крыму.

"Если говорить об аномалиях, очень высокие были температуры на востоке Украины, где обычно значительно холоднее. Температура около нуля для них аномально высокой. За сутки были 10 градусов и выше", - рассказала она изданию Gazeta.ua.

В то же время она не исключает вероятность, что морозы в Украине будут еще этой зимой.

"Ожидаем, что февраль будет чрезвычайно теплый. Если все сбудется - аномально теплый. В среднем за месяц температура может быть минимум на 2-3 градуса выше, которая наблюдалась в начале прошлого века. Это практически средняя за месяц температура может быть положительной. Поэтому, осадки будут, вероятно, дождями, а не снегом", - предупредила она.

Читайте такжеВесенние морозы и промозглое лето: украинцам пообещали экстремальную погоду в 2020 годуСиноптик обратила внимание на то, что климатические изменения в Украине происходят быстрее, чем в других странах, а повышение тепературы бьет рекорды.

По ее словам, с 90-х годов 20-го века в Украине наблюдается интенсивный рост температуры воздуха и изменение различных климатических параметров.

"Меняется количество экстремальных явлений, связанных с температурой. Например, количество морозных и жарких дней, "тропических ночей" (явление, когда когда температура воздуха не опускается ниже 20 градусов в течении суток", - подчеркнула она.

Эксперт указала на то, что по сравнению с глобальными темпами изменения температуры, в Украине они происходили вдвое быстрее.

Она говорит, что Украина попадает в регион планеты, где изменения температуры происходят наиболее интенсивно, при этом преобладают юго-западные потоки и теплый, влажный воздух поступает из Атлантики. При этом преобладает область высокого давления, что способствует дефициту осадков.

Кроме того, ранее морозы были связаны с Сибирским антициклоном, которого сейчас его нет.

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"Если говорить о зиме, то наиболее характерной чертой является повышение минимальных температур. Уменьшается количество снега с морозом. В то же время количество дней с сильными морозами не слишком изменилось. Это опасно, потому что у нас часто даже не прекращается вегетация. На деревьях можно увидеть почки. То есть, вероятность сильного притока холодного воздуха с сильными морозами остается. Такое может быть даже весной", - предупреждает синоптик.

Напомним, ранее синоптик шокировал прогнозом до конца зимы.