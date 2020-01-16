Морозы на Крещение отменяются: синоптик шокировал прогнозом до конца зимы

Украинцы рискуют не дождаться ледяного покрова водоемов на Крещение / bikepost.ru

Зима сезона 2019/2020 будет изменчивой с резкими перепадами погоды и быстрыми переходами от плюсов к минусам, заявил народный синоптик Владимир Деркач.

Он призвал готовится к нескольким всплескам небольших морозов, а также подчеркнул, что придется привыкать к дождям в эту пору года.

"Первое полугодие 2020 года будет в меру влажным, второе — очень засушливым. Во второй декаде января ночью небольшие морозы и практически постоянные плюсы днем. Изредка осадки, даже дожди. Начало третьей десятидневки будет холодным. После этого на день-два потеплеет и до конца месяца будет достаточно комфортно, сильных морозов не предвидится. Осадки несущественны", - рассказал он Фактам.

Читайте такжеВ апреле ударят морозы: синоптик дала неожиданный прогноз на веснуПо его прогнозу, в начале первой декады февраля сохранятся небольшие морозы, а дальше стоит ждать новой оттепели.

"Уже к концу первой десятидневки (февраля, - ред.) температуры снизятся. Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода — будет господствовать быстрая весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе", - отметил синоптик.

В то же время заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня говорит, что до 20 января в Украине будет преобладать погода без осадков.

"Ее определяет поле повышенного давления. По ночам и утром ожидаются туманы. По ночам будет подмерзать — температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, в Карпатах и Прикарпатье — до минус 6−11 градусов. Днем около нуля или слабый плюс. Это все равно теплая для зимы погода, хоть и с ночными морозами. Возможно, к 24 января что-то изменится", - утверждает специалист.

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Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в 2020 году в Украине начало весны будет очень холодным, а сильные морозы продержаться до середины марта. Первые два летних месяца 2020 года также будут прохладными из-за частых дождей.