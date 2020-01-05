Весенние морозы и промозглое лето: украинцам пообещали экстремальную погоду в 2020 году

Весной в Украине ожидаются морозы, прогнозирует Леонид Горбань

В 2020 году в Украине начало весны будет очень холодным, а сильные морозы продержаться до середины марта, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

"В апреле холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине более двух недель без осадков", - подчеркнул он в комментарии Сегодня.

Вместе с тем синоптик спрогнозировал, что первые два летних месяца 2020 года окажутся прохладными из-за частых дождей.

"Но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется - он будет засушливый, жаркий, в середине месяца опять две недели без дождей", - утверждает Горбань.

Читайте такжеАтака сибирских морозов: украинцев предупредили об экстремальной погоде в 2020 годуПо его прогнозу, осень будет холодной и сырой. При этом сентябрь окажется по-настоящему осенним, дождливым, а в конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября - морозы.

В то же время в начале октября после небольших дождей прогнозируют 10 дней не жаркой, но сухой и приятной погоды. Декабрь - холодный, с дождями и снегом, но морозы небольшие.

Горбань резюмировал, что в 2020 году украинцам следует ожидать холодную и снежную зиму, позднюю весну, "летний" май и прохладное, дождливое лето. Август "отработает" предыдущие месяцы своей жарой, а осень порадует "бабьим летом" в начале октября.

Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.