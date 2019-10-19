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Украину скуют сибирские морозы: опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму

19 октября 2019, 10:26

В январе 2020 года погода станет по-настоящему зимней.

Снег, киев, авто
В январе 2020 года погода станет по-настоящему зимней / izvestia.kiev.ua

Зима 2019-2020 будет отличаться нестабильной погодой. По долгосрочным прогнозам синоптиков, в декабре стоит ожидать дожди и мокрым снегом, а в начале января Украину накроют сильные морозы.

В декабре прогнозируются относительно высокие температуры, вероятны дожди со снегом. В то же время в западных регионах страны прогнозируется первый мощный снегопад. Поэтому для встречи новогодних праздников в сказочной атмосфере, стоит отправиться в Карпаты.

Как пишет Метеопрог, в январе 2020 года погода станет по-настоящему зимней. Температура снизится, ожидаются крепкие морозы в некоторых областях страны. Восточную часть Украины может атаковать морозный воздух из Сибири. Первый месяц 2020 года будет достаточно влажным. Небо будет пасмурным.

В то же время в в Европе зима будет очень разнообразной в зависимости от региона. В отдельных частях нашего континента будут стабильные погодные условия в течение всего сезона. Сибирские воздушные массы принесут в восточную Европу, от Польши до Украины, холода.

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В прогнозе отмечается, что по прогнозу американских синоптиков, зима 2020 в Украине будет короткой и довольно теплой, особенно в декабре. Изменения климата, которые вызывает повышение средней глобальной температуры, приведут к тому, что в декабре вместо снега будут идти дожди или мокрый снег.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.

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