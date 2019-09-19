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От морозов до снега: синоптик рассказал о погоде до конца осени

19 сентября 2019, 10:15

Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября.

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Синоптик рассказал, когда осенью ждать снега / 1zoom.ru

В ближайшие четверо суток в большинстве областей Украины ожидаются осадки, прогнозируется снижение температуры воздуха: по ночам столбик термометра опустится к значениям 5—10 градусов тепла, заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"Дневная температура в большинстве областей снизится до 10—15 выше нуля, а в восточных и южных областях останется в пределах 20. А дальше, ориентировочно с 24 по 26 сентября, будет происходить постепенное повышение дневной температуры — до 20—24 градусов тепла, дожди прекратятся", - рассказала она в комментарии Фактам.

Читайте такжеУкраину завалит снегом: синоптик предупредил о резком похолоданииВ свою очередь народный синоптик Леонид Горбань подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине столбики термометров днем не поднимутся выше отметки 20 градусов тепла.

"По ночам будут колебаться в пределах 5 градусов тепла. А вот в октябре наступит классическая осень, но и она будет разной на юге и севере", - уточнил он.

По его прогнозу, в южной части страны сохранится тепло, температура днем будет достигать отметки плюс 22, а вот на севере столбики термометров будут колебаться в пределах всего 5—7 выше нуля.

Горбань подчеркнул, что октябрь будет богат на осадки: дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями.

Синоптик добавил, что в ноябре стоит ожидать холодных температур даже для этого времени года.

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"Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков", - резюмировал Горбань.

Напомним, ранее синоптики предупредили о самой лютой зиме за 30 лет.

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