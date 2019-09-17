Самая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с Востока

Зимой 2020 года температура в Европе будет самой низкой за последние 30 лет

Предстоящей зимой в Европе прогнозируется значительное снижение температуры и обильные снегопады. По данным британских метеорологов, такую погоду обусловит перемещение воздушных потоков, которые проходят над Европой с востока на запад над Северной Атлантикой. Этот холодный циклон ученые называют Монстр с Востока.

По долгосрочным прогнозам, в январе-феврале 2020 года температура в Европе будет самой низкой за последние тридцать лет.

Сложно предсказать, какую зиму следует ожидать в остальной части Европы, но мы скорее должны ожидать такие же метеоусловия, как в Великобритании. Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной, пишет meteoprog.ua.

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Напомним, первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом. По мнению метеорологов, такая погода за Полярным кругом в это время года встречается раз в семь лет.