Зима посреди бабьего лета: город в России накрыло снегом

В городе объявили штормовое предупреждение / Фото Instagram

Осень только началась, а российский город Норильск в Красноярском крае следом за Сочи так завалило снегом, как будто на календаре уже зима.

Местные синоптики сообщают, что метель в сентябре - нехарактерное явление для города в это время года. По их словам, обычно первый снег выпадает в конце октября. Однако, нынешние причуды природы - не катаклизм, успокаивают метеорологи.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Школьникам разрешили не посещать занятия во вторую смену. Тем временем местные жители делятся в соцсетях фото и видео заснеженного Норильска.

Напомним, 25 августа, на базе отдыха в Лумшорах в Перечинском районе Закарпатской области выпал снег. При этом синоптики не прогнозировали на этот день вообще никаких осадковпо всей территории Украины, кроме Прикарпатья, где ожидались грозовые дожди.