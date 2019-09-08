Популярный российский курорт внезапно засыпало снегом

Снегопад начался утром в субботу / Фото: funsochi/Instagram

7 сентября в российском городе Сочи внезапно выпал снег. Так рано первый снег выпадал здесь 30 лет назад.

Как сообщает местный телеканал sochi24.tv, один из сочинских курортов, который расположен на высоте 2050 метров над уровнем моря, завалило снегом. По сообщениям очевидцев, снегопад начался утром в субботу.

Местные жители поделились фотографиями и видео в социальных сетях.

Напомним, 25 августа, на базе отдыха в Лумшорах в Перечинском районе Закарпатской области выпал снег. При этом синоптики не прогнозировали на этот день вообще никаких осадковпо всей территории Украины, кроме Прикарпатья, где ожидались грозовые дожди.

Как сообщал Главред, синоптики дали прогноз погоды на осень-2019 и рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие три месяца. Сообщается, что сентябрь еще побалует теплом, в октябре нас ждет осенняя "классика", а ноябрь будет холодным, мокрым, со снегом и заморозками.