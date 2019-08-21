Жара и сразу заморозки: известен прогноз погоды на осень 2019

Погода в Украине будет изменчивой / 1zoom.ru

Синоптик дал прогноз погоды на осень 2019 года. Сентябрь будет теплым, похолодает в середине октября – ближе к началу отопительного сезона, а вот в ноябре уже будет холодно и выпадет первый снег.

В первый месяц осени температура воздуха в Украине достигнет в некоторые дни +24...+26 градусов, но будет неустойчивой. Как прогнозирует доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова, к концу сентября резко похолодает – вплоть до заморозков.

Народный синоптик Леонид Горбань обещает, что на юге Украины до 10 сентября температура воздуха будет колебаться в пределах +24 °С. Потом столбики термометров опустятся до +21 °С, а с 14-22 сентября - снова +24...+26 градусов. С 22 сентября опять понижение - до +19...+21 °С. Задождит 11-14, 18-19 и 28-29 сентября.

"На севере сентябрь будет намного холоднее. С 9 сентября уже +18...+21 °С, потом - до 19 сентября - немного потеплеет. И вновь температурные колебания: несколько дней в пределах +17....+19 градусов, затем опять подъем, и с 25–30 сентября очередное понижение температуры до +13...+17 градусов", - рассказал Горбань Вестям.

Погода в октябре 2019 года будет контрастной, прогнозирует Горбань. На юге до 9 октября температура воздуха составит +22 градуса, потом опустится до +15...+17 °С, затем четыре дня ожидается +19...+21 °С. А с 20 октября и до конца месяца в южных регионах похолодает до +7...+10 градусов. На севере будет еще холоднее на два-пять градусов.

Что касается ноября, то о теплых днях в последний месяц осени можно и не мечтать. Температура воздуха будет постепенно снижаться, придут морозы, выпадет первый снег.

Напомним, погода в Украине 22 августа будет очень ветреной из-за погодного противостояния антициклона Corina с другими циклонами. Небольшие дожди возможны в районе Карпат и на северо-востоке страны. Что касается температуры воздуха, то жара до +30-35 градусов все еще держится на юге, востоке и в большинстве центральных областей. Прохладнее будет на севере страны – около +25-29 градусов. А вот свежее всего будет на западе, где термометры покажут +23-28 градусов.